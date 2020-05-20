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Haberler >Mahmure >Astroloji>Aslan Burcu Çocuğu
Burçlar

Aslan Burcu Çocuğu

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Aslan Burcu Çocuğu
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"Aslan burcu çocuğu bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir."

Sürekli hareket halinde ve koşuşturmacayla büyürler. Aile büyüklerinin ilgisini çekebilmek için ağlayarak onların sabırlarını sınayabilirler. Küçük yaşlardan itibaren ev içerisindeki otoritede kendine bir yer edindirmeye çalışacaktır. Her fırsatta ilgi göstermek bu anlamda biraz şımarmasına sebep olabilir.

Aslan çocuklarında kavgacı özellik ön plandadır. Her daim kavgadan kavgaya atılacak olan bu çocuklar oturdukları çevrede serseri bir grubun lideri olma adayı olacaktır. Hayal güçleri de oldukça gelişmiş olan aslan burcu çocukları, masal anlatmayı ve dinlemeyi çok severler. Zekâları ve tatlı dilleri sayesinde ihtiyacı olan sevgiyi kendilerine yöneltirler. Küçük yaşlarda anne – babayla flört edebilirler. Küçük aslan kızı babasını, küçük aslan erkeği de annesini taklit ederek ilk aşklarını ebeveynleriyle yaşarlar.

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