Terazi Burcu Şifalı Bitkileri

Bu durumdan ötürü, vücuda giren şeker ve karbonhidratlar direkt olarak yağa dönüşür. Kolay kolay yakılmayan bu yağlar fazla kilolara gelmenize sebep olabilir.

Terazi burçlarını hem kilo derdinden kurtaracak, hem de ruhani dalgalanmaları, sinirlerini yatıştırabilecek şifalı bitkiler çıban otu ve zeytin yaprağıdır. Bir fincan suya bir çay kaşığı çıban otu konulup kaynatılır ve demlenmeye bırakılır. Sıcak olarak tazeyken içilir. Zeytin yaprağı ise kuvvetli bir iltihap gidericidir. Romatizmal sorunlarda ve ağrı kesici olarak tercih edilebilir.