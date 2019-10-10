Terazi Burcu Kadını

Hoş sohbet bir karakter yapısı vardır. Terazi kadınları genel olarak değer verdikleri insanlarla vakit geçirmekten hoşlanır. Maneviyatı önemser. Modayı takip etmeyen Terazi kadınları için söylenebilecek en güzel söz, moda olanı değil hal ve hareketlerle oluşturulan bir giyimle kendilerini oluşturmalarıdır.

Maneviyat kadar maddiyat kısmı da Terazi kadınları için önemlidir. Rahat yaşamayı sever. Zorluk ve engeller terazi kadınları için oldukça rahatsız edicidir. Bu durumda zorluklara karşı dirençsiz kadınlar hazırcı tanımıyla uyuşmaktadır. Maddi gücü elinde bulunduran Terazi burcu kadınları, paralarını bakım ve güzellik merkezlerinde harcayabilirler. Bundan da anlaşılacağı gibi estetik onların bir parçasıdır.