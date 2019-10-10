MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriBurçlar Terazi Burcu Kadını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Kadını
Burçlar

Terazi Burcu Kadını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Terazi Burcu Kadını
Abone Olgoogle-news

"Terazi burcu kadını, hayat enerjisiyle dolu, estetik duygusu gelişmiş ve cazibesiyle ön plandadırlar. "

Hoş sohbet bir karakter yapısı vardır. Terazi kadınları genel olarak değer verdikleri insanlarla vakit geçirmekten hoşlanır. Maneviyatı önemser. Modayı takip etmeyen Terazi kadınları için söylenebilecek en güzel söz, moda olanı değil hal ve hareketlerle oluşturulan bir giyimle kendilerini oluşturmalarıdır.

Maneviyat kadar maddiyat kısmı da Terazi kadınları için önemlidir. Rahat yaşamayı sever. Zorluk ve engeller terazi kadınları için oldukça rahatsız edicidir. Bu durumda zorluklara karşı dirençsiz kadınlar hazırcı tanımıyla uyuşmaktadır. Maddi gücü elinde bulunduran Terazi burcu kadınları, paralarını bakım ve güzellik merkezlerinde harcayabilirler. Bundan da anlaşılacağı gibi estetik onların bir parçasıdır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi