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Haberler >Mahmure >Astroloji>Terazi Burcu Zıt Burçları
Burçlar

Terazi Burcu Zıt Burçları

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Terazi Burcu Zıt Burçları
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"Terazi burcu ikili ilişki ve evlilik – aşk arasındaki durumları simgeleyen bir burçtur. "

Aşık olmadığı sürece ilişki içerisinde bulunmayan Teraziler, tekdüze ilişkilerden de pek hoşlanmazlar. Rutinleşmiş bir ilişki Terazi burçları için çekilmez bir işkence gibidir. Bu durum nedeniyle ilişki çıkmaza girebilmektedir. İşte tam bu sebepten dolayı toprak burcu elementleriyle fazla iyi anlaşamazlar.

Boğa, Oğlak ve Başak burçlarıyla iyi anlaşamayan Terazi burçları, kolay etkilendikleri için kolayca kanabilirler. Boğa, Oğlak ve Başak burçlarıyla bu yönde ters düşen Teraziler anlaşılması oldukça zor bir burçtur.

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