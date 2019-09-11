Terazi Burcu Stili

Farklı olmayı ve giyinmeyi severler. Alışveriş için zaman belirlemeyen terazi burcu insanları genel olarak ruh hallerine göre giyim alışverişine çıkarlar. Doğal tonlar tercih eden Teraziler, zarif ve zamansız parçalar için dolaplarında daima yer ayırırlar.

Bazen feminen olsalar da bu stili daha yumuşak bir şekilde uygularlar. Kaliteden ve farklı dokulardan hoşlanan teraziler için bu sene kadife iyi bir tercih olacaktır. Kadife kadar bu kışın trendlerinden biri olan metalik aksesuarlarla da kombinlerinizi zenginleştirebilirsiniz. Spor ve şık bir tarz elde etmek isteyen teraziler daha çok bomber ceketleri tercih edebilirler.