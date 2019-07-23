"Başak Burcu - Aylık"

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar; bu ay sizler için oldukça güçlü ve özel bir ay olmaktadır. Sorunlarımız elbette olacak. Sorunsuz insan, sorunsuz cihan olmaz, ama hiç bir sorun kıyamete kadar da sürmez. Bir şekilde çözülür. Bu sorunların çözüldüğünü bu ay gözlemleyeceksiniz.09 Martta sizin burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte ilişkilerinizde daha rahat bir denge yakalayacaksınız. Belki partnerin sorumlulukları sizi yoruyor olabilir ama sizlerde mümkün oldukça taşıyamayacağınız yükleri üstlenmemeyi seçmelisiniz.

Hayata olumlu bakan, olumlu bakıştan üreyen umut ve cesaretle daha atak, daha cesur, daha moralli oluyor. O zaman sorunların üstesinden daha rahat geliyor. Bu yüzden bu dolunay ile kendinize bunu ilke edinmelisiniz. Kariyer hayatınızda fark edilmeniz ise ayın sonunda gerçekleşecek olan koç yeni ayı ile mümkün olacaktır. Bu döneme kadar istikrarla çalışmaya devam etmelisiniz. Sadece bakış açısını değiştirerek birçok sorunun üstesinden gelebilmek mümkündür. Neyi düşünürsek o olduğumuza göre, yolun başlangıcı pozitif düşünme noktasıdır.

Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, ilişkinizde yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Bu süre zarfında, akıllıca ve ihtiyatlı davranın. İnsan vücudu her yaşta öğrenir ve esner. Hayat boyu öğrenciyiz ve hiçbir zaman geç değildir. Henüz nefes alabiliyorsak başarabiliriz. Bu yüzden kendinizi engellenmiş ve geç kalmış gibi hissetmekten vazgeçmelisiniz.İçinizdeki kaygı ve korkuları en iyi bilgi ve araştırma ile yenebileceğiniz özel bir ay içindesiniz.Odak noktanızı doğru yere verin.