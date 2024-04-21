Astroloji ve spor: Burcunuza göre hangi sporu yapmalısınız?

Koç burcu insanları için, rekabetçi ve bireysel sporlar bir numaradır. Mars tarafından yönetilen Koçlar, kick boks, jiu-jitsu gibi dövüş sanatlarını veya güreşi severler. Adrenalin tutkunu Koçlar için koşu da harika bir seçenek. Eğer diz sorunu yaşıyorsanız, haftada dört kez 45 dakikalık açık hava yürüyüşleri sizi formda tutabilir.