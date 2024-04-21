Astroloji ve spor: Burcunuza göre hangi sporu yapmalısınız?
Astrologlara göre, sevdiğimiz sporlar kişilik özelliklerimizi ve hatta doğum haritamızın hikayesini anlatıyor. Çünkü sporlar, neyden keyif aldığımızı ifade ediyorlar. Astrolog Didem İlhan, "Bu, kendimizi astroloji yoluyla tanımanın bir yolu. Spor ipuçlarını Güneş burcuna ve eğer biliyorsanız Mars burcuna göre de okumak önemli" dedi ve burcunuza göre yapmanız gereken sporları anlattı.
Burcunuza uygun sporları öğrenmek yeni bir hobi keşfetmenin yolu olabilir. Kim bilir, belki de daha önce denemediğiniz bir spora başlarsınız! İşte burcunuza göre yapmanız gereken sporlar…
Koç (21 Mart-19 Nisan)
Koç burcu insanları için, rekabetçi ve bireysel sporlar bir numaradır. Mars tarafından yönetilen Koçlar, kick boks, jiu-jitsu gibi dövüş sanatlarını veya güreşi severler. Adrenalin tutkunu Koçlar için koşu da harika bir seçenek. Eğer diz sorunu yaşıyorsanız, haftada dört kez 45 dakikalık açık hava yürüyüşleri sizi formda tutabilir.
Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)
Eğer aktif bir Boğa iseniz, futbol veya Amerikan futbolu sizin için ideal olabilir. Ayrıca, finansal düşünen Boğalar herhangi bir profesyonel sporu seçebilirler. Eğer daha sakin bir spor arıyorsanız, pilates yapmak harika bir seçenek olabilir.
İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)
İkizler için, beceri ve çevikliklerini sergileyebilecekleri jimnastik, paten veya kayak gibi sporlar uygun olabilir. İkizler burcu insanları sosyalleşmeyi severler, bu yüzden tenis, badminton gibi iki kişilik sporları deneyebilirler. Eğer esnekliğiniz yoksa, satranç da harika bir seçenek olacaktır.
Yengeç (21 Haziran-22 Temmuz)
Yengeçler, takım sporlarını severler çünkü takımlar onları aileleri gibi hissettirir. Basketbol, voleybol gibi takım sporlarına ilgi duyabilirler. Grup halinde yapılan pilates dersleri de Yengeçleri mutlu edebilir. Ancak, onlar için en uygun sporun yüzme olduğunu unutmamak gerekir. Sonuçta, onlar bir su burcu...
Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Başaklar, mükemmeliyet gerektiren sporları severler. Golf, buz pateni ve jimnastik gibi sporlar onların ilgisini çekebilir. Tai Chi veya Qigong gibi enerji ve postür kontrolü gerektiren sporları deneyebilirler. Evde bahçe işleriyle uğraşmak da Başaklar için iyi bir egzersiz olabilir. Ayrıca, yüzme de suyu seven Başaklar için bir seçenek.
Terazi (23 Eylül-22 Ekim)
Teraziler, iki kişilik veya takım sporlarını tercih ederler. Dans yarışmaları, buz pateni veya voleybol gibi sporlar onların ilgisini çekebilir. Ancak, onlar için en uygun sporun çift dansları olduğunu düşünüyorum. Swing, vals veya tango gibi danslar Teraziler için birebir.
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Gençken, paintball veya video oyunları gibi adrenalini yüksek şeyler ilgisini çekebilir. Yaşı ilerledikçe, bungee jumping, skydiving (paraşütle atlama) gibi cesaret gerektiren sporları deneyebilirler. Eğer macera arayışınız yoksa, yoga yapmak hem sinir sisteminizi yatıştırır hem de ruhunuzu besler.
Yay (22 Kasım-21 Aralık)
Yaylar, doğayla iç içe olmayı ve açık havada zaman geçirmeyi severler. Yürüyüş, kamp yapma veya balık tutma gibi aktiviteler onların ilgisini çekebilir. Binicilik ve atlı sporlar da Yaylar için uygun olabilir. Kapalı alanda egzersiz yapmak isteyenler için zumba da oldukça eğlenceli bir spor faaliyeti.
Oğlak (22 Aralık-19 Ocak)
Oğlaklar dağ tırmanışı, kanyoning veya mağara keşfi gibi doğa sporlarını severler. Eğer dağ tırmanışı sizin için çok zorsa, hiking yapmak da alternatifler arasında. Kış sporlarına da eğilim gösterebilirler. Özetle, azim ve çeviklik gerektiren her türlü spor Oğlaklar için uygundur.
Kova (20 Ocak-18 Şubat)
Kovalar, kış sporlarına ilgi gösterebilirler ancak aynı zamanda futbol veya basketbol gibi takım sporlarını da severler. Kapalı alanda egzersiz yapmak isteyenler için bowling de hoş olabilir. Kovalar genellikle insanları motive etme konusunda iyidirler, bu yüzden takım sporları onlar için ideal. Eğer daha teknik bir spor arıyorsanız, savunma sporlarını düşünebilirsiniz.
Balık (19 Şubat-20 Mart)
Balık burcu sembolünün hakkını vererek yüzme, dalış, su kayağı, sörf ve genel olarak tekne sporlarını hem izlemeyi hem de yapmayı sevebilir. Bence şimdiden yaşadığınız yere yakın dalış noktalarını araştırmaya başlayın. Elbette, balık tutmak da sizi sakinleştirir. Yoga, beden, zihin ve ruh arasındaki dengeyi sağlamak için harika bir yöntem olacaktır.