Osman Hoca’nın longevity anayasası

Ve bana göre bu yeni yaklaşımın öncelikli vaadi bizi “hastalanmadan ya da en az hastalık hasarıyla, keyifle, huzurla, formda ve zinde bir beden ve ruhla” yaşlandırmaktır. Kavram bu kadar iddialı olunca ister istemez onun da kendine göre “olmazsa olmazları”, yani net ve açık bir “ANAYASASININ YAZILMASI” gerekiyordu. Yıllar önce çalışma masama oturdum ve ben de kendime göre bir LONGEVİTY ANAYASASI oluşturdum. Ve bugüne kadar da o anayasaya -elimden geldiği ölçüde- uymaya çalışıyorum. Peki, “OSMAN HOCA’NIN LONGEVİTY ANAYASASI”nın maddeleri neler? İçeriğinde neler var? O anayasa neleri öneriyor ya da yasaklıyor? Eğer hazırsanız longevity anayasasının maddelerine geçebiliriz.

İLK 5

LONGEVİTY ANAYASASI

MADDE 1: Longevity yolculuğuna başlamadan önce, daha ilk adımınızı bile atmadan kendinize şu soruyu sorun: “Neden daha iyi, daha sağlıklı, daha güçlü, daha huzurlu, formda ve zinde biri olmak istiyorum?” Unutmayın bu soruya vereceğiniz samimi yanıtlar çok önemlidir.

MADDE 2: Basit ve uygulanabilir değişimler ve küçük adımlarla yola çıkın. Longevity vizyonunuzu “bilimsel ve multiomik” -bu kavramı daha sonra detaylıca anlatacağım- verilerle birleştirip size yol gösterecek deneyimli bir uzmanla ilerlemeyi unutmayın.

MADDE 3: Kısa sürede sonuç veren, kolay uygulanan, hedef odaklı, ölçülebilir, değiştirilebilir, spesifik yaşam tarzı değişimlerine öncelik verin. Mesela gazlı şekerli içecekler yerine maden sularını tercih edin. Mesela akşam yemeğinden sonra her gün 15-30 dakikalık bir yürüyüşü alışkanlık haline getirin. Mesela her lokmayı en az 20 kere çiğnemeden yutmayın. Mesela su içerken oturmayı, lıkır lıkır içmek yerine yudum yudum içmeyi ve gün boyunca su takviyenizi sürdürmeyi deneyin.

MADDE 4: Günü ikiye bölün. Yarısını kendinize, yarısını da işinize ve başkalarına ayırın. Günün ilk 12 saatini uykunuz, eğlence ve keyif anlarınız, beden ve ruh bakımlarınız, kişisel eğitim ve okumalarınız ve egzersiz çalışmalarınıza tashih edin. Diğer 12 saatinizi ise işe hayatınız, projeleriniz, aileniz, dost ve arkadaşlarınıza ayırın.

MADDE 5: Longevity anayasasının bir anlamda bir çeşit “LONGEVİTY MASASI” olduğunu da unutmayın. Bu masanın da her masa gibi 4 sağlam ayağı olmalı: BESLENME, FİZİKSEL AKTİVİTE,UYKU, HUZURLU VE SESSİZ BİR YAŞAM. Her masa gibi bu masanın da her bir ayağı masayı ayakta ve dengede tutmak için vazgeçilmezdir ve ihmal edilmemelidir.

İKİNCİ 5

LONGEVİTY ANAYASASI

MADDE 1: Mükemmel bir iyi hayat ustası olmanın vazgeçilmezi olan longevity yolculuğuna mümkün olduğu kadar erken yaşlarda çıkın ama yolculuğunuz hangi yaşlarda başlarsa başlasın az veya çok olumlu sonuçlar alabileceğinizden şüphe duymayın

MADDE 2: Longevity masasının dört ayağından hangisi için daha çok eksikseniz önceliğinizi ona verin. Önce ona odaklanın. Öncelik sıralamanızı yaparken yaşınızı da dikkate alın. Mesela 40’lı yaşlarda beslenme, 50’li yaşlarda fiziksel aktivite, 60’lı yaşlarda uyku, 70’li yaşlarda huzur ilk önceliğiniz olmalı

MADDE 3: 60’lı yaşlardan sonra o masaya beşinci bir ayak daha eklemeyi unutmayın: Sosyal ilişki ayağı. Zira yaşımız ilerledikçe daha çok çoğalma, daha az yalnız kalma meselemiz devreye girmeye başlayacaktır.

MADDE 4: Yeterli, dengeli ve çeşitli beslenin. Ne az, ne çok, yeterli/ihtiyacınız kadar yiyin. Protein, karbonhidrat ve yağ kazanımınızı dengeleyin. Bu kazanımları yaparken de mümkün olduğu ölçüde farklı besinlere yönelin.

MADDE 5: Yiyecek içecek seçimlerinizi kişisel sağlık verileriniz ve biyolojik yapınıza dikkat ederek yapın. Zira her birimiz çok özeliz ve biriciğiz. Her beslenme planı herkese uymaz. Yaşınızı, insülin şeker dengenizi, kilonuzu, sağlık hikâyeniz ve risklerinizi, genetik mirasınızı, hatta kültürünüzü, göz önünde bulundurarak besin seçimlerinizi yapın.

ÜÇÜNCÜ 5

LONGEVİTY ANAYASASI

MADDE 1: Az ve öz yiyin. 50’li yaşlardan itibaren daha az protein tüketin, özellikle hayvansal proteinlere öncelikle de metiyonin zengini hayvansal protein kaynaklarına (kırmızı et) sınır koyun. Bitki ağırlıklı beslenin. Daha az et daha çok ot yiyin. Önceliği de taze ve renkli sebzelere, otlara ve meyvelere verin.

MADDE 2: Karbonhidrat seçimlerinizde “Şekere, una, nişastaya hayır!” deyin. Makul miktarda tam tahıl tüketin. Bakliyata yüklenin.

MADDE 3: Yağ seçimlerinizde birinciliği zeytinyağına verin. Tereyağından vazgeçmeyin ama ölçülü tüketin. Margarinler ve diğer transyağ kaynaklarına elinizi bile sürmeyin. Palmiye yağı zengini, çok sayıda koruyucu ve yapay kimyasal içeren paketli atıştırmalıkları evinize bile sokmayın.

MADDE 4: Su içmeyi unutmayın. İçme suyu tercihinizi kalsiyum ve magnezyum zengini, sert ve alkali sulardan yana kullanın. Mümkünse içtiğiniz her suyu sebze ve meyve dilimleri, yeşillik yaprakları ile zenginleştirmeyi hedefleyin.

MADDE 5: Erken yatın, erken kalkın. En az 6, en çok 9 saatlik uykuya odaklanın. Uykunuzdan taviz vermeyin. Uyku problemlerinizi geç kalmadan çözümleyin. Her sabah güneşle birlikte uyanın. Güneşle sohbeti ve duayı unutmayın. Gözlerinizden beyninize gün ışığı pompalayın.

DÖRDÜNCÜ 5

LONGEVİTY ANAYASASI

MADDE 1: Her güne sıcak ve soğuk duş şoklamalarıyla başlayın. Soğuk bir duşun VAGAL SİNİRİ uyararak ruhsal yapınızı olumlu yönde etkileyebileceğini hatırlayın.

MADDE 2: Aktif bir hayat ve mümkünse her gün egzersiz yapmak vazgeçilmez sağlık hedefiniz olsun. Aerobik egzersizlerini, öncelikle de yürüyüşü tercih edin. Ağırlık egzersizlerini, haftada 2 günden aşağıya düşürmeyin.

MADDE 3: Dua ve şükürle güne başlamanın ve her günü dua ve şükürle tamamlamanın muazzam bir trankilizan/ruhsal gevşetici ve harika bir huzur hapı olduğunu unutmayın.

MADDE 4: Her gün ve mutlaka en az 3 arkadaşınızla yüz yüze ya da telefonla sohbet fırsatı yaratın. Yeni arkadaşlar edinmeyi hedefleyin. Sosyal faaliyetlere katılmayı ve görev almayı ihmal etmeyin.

MADDE 5: Sağlık kontrolleriniz vazgeçilmez önceliğiniz olsun. Bu kontrolleri yaptırırken fabrikasyon check-up’lardan vazgeçip “kişiye özel sağlık riski analizleri” oluşturmaya ve belirlenen risklerden kurtulmak için önünüze konan önerilere uymaya gayret edin. İlaçlardan uzak durun. Mutlaka ilaç kullanmanız gerekiyorsa her birini bilgi ve ilgiyle kullanmayı hedefleyin.