Netanyahu ile Özgür Özel aynı safta

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Küçük Netanyahu Türkiye’ye karşı boykot eylemi başlatmış. Bunun için sosyal medya platformlarını kullanıyor, İsraillilere tatilde Türkiye’ye gitmemeleri yönünde çağrı yapıyor. “BOYCOTT TURKEY” diyor başka bir şey demiyor.







İSRAİL’LE KOL KOLA

CHP’nin destek verdiği, Özgür Özel’in adına kampanyalar düzenlediği “Türkiye’yi boykot” eylemi de aynı zamana denk geldi. Katil Netanyahu’nun oğlu ile Özgür Özel aynı safta yer aldı. Özgür Özel siyasi siciline bir de Netanyahu ile dayanışmayı eklemiş oldu. Bu şeref Özgür Özel’e yeter.

YAKIŞMADI

Abartılı benzetmeleri sevmem. Kimseye haksızlık etmek istemem. Ancak Netanyahu’nun Türkiye’ye karşı boykot kampanyaları düzenlediği bir dönemde, Türkiye’yi boykot etmek Özgür Özel’e yakışmadı.

ÜÇ YANLIŞI

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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu sürecini yönetirken bir başarı sağladı. Ancak ondan sonra üst üste yanlışlar yapmaya başladı.

1-Sokak çağrısı yanlıştı.

2-28 Şubat’ın “yeşil sermaye” yasaklarını andıran yerli ve milli firmalarımıza yönelik boykot çağrısı ve medya kuruluşlarını hedef göstermesi yanlıştı.

3-Bu yanlışlarından ders almamış olmalı ki bu kez de 2 Nisan’daki alışveriş boykotu yanlış oldu.

Özgür Özel’in yaptığı muhalefet değil, yerli ve milli sermayeye karşı savaş açmaktır. Türkiye’ye meydan okumaktır.

Ey halkım,

Ey esnaflar,

Ey çalışanlar,

Gör bunları.



Bunlar sizin ekmeğinizle oynuyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL CUNTA MI DEMİŞ



Özgür Özel şu günlerde güç zehirlenmesi yaşıyor.

Erdoğan’a muhalefet yapayım derken, şimdiye kadar bulunduğu her göreve seçimle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cunta lideri olarak ilan etmiş.

Cuntayı siz iyi bilirsiniz Sayın Özel.

Darbecileri, cuntacıları siz desteklediniz.

CHP artı ordu eşittir darbe formülü sizin eserinizdir.

12 Mart’ın cuntacılarını, 27 Mayıs’ın darbecilerini CHP’den milletvekili ve bakan yaptınız, 12 Mart muhtırasını verenlerden biri olan Muhsin Batur’u cumhurbaşkanı adayı yaptınız.

12 Mart’ta ara rejim hükümetine CHP milletvekili Nihat Erim’i Başbakan olarak verdiniz.

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Sizin demokrasi siciliniz zayıflarla dolu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARDINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimde 27 milyon 800 bin oy olarak Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın girdiği her seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkardınız.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı için CHP’nin adayları olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştı. CHP olarak siz bu seçimlere girdiniz. Erdoğan cunta lideriyse o zaman seçimlere nasıl girdiniz? Neden girdiniz? Cunta liderini meşrulaştırmak için mi yarıştınız?

O zaman siz de mi cunta partisiydiniz? O zaman sizin adaylarınız da mı cuntanın adaylarıydı?

DEMOKRASİ KAHRAMANI

Erdoğan cunta lideri değil; 15 Temmuz’da darbeyi püskürten, 27 Nisan’da muhtırayı tersine çeviren, askeri vesayeti gerileten, bu milletin anasının ak sütü gibi helal oylarıyla seçilen bir Cumhurbaşkanı. Bir demokrasi kahramanıdır.

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LE PEN KISKANMAKTA HAKLI



Marine Le Pen, sadece Fransız siyasetinin değil Avrupa’daki yükselen aşırı sağın da önemli liderlerinden biri.

Yolsuzluktan suçlu bulunup hapis cezası aldığı için 2027 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine girme hakkını kaybetti. Elbette ki hukuki mücadelesini sürdürecek ama durumu parlak değil.

Le Pen ceza aldıktan sonra yeterli desteği göremeyince Ekrem İmamoğlu’nu örnek göstererek sitem etti. Ben de “Marine Le Pen, İmamoğlu’nu kıskanıyor” demiştim. Tam denk düştü. Ancak Le Pen’in sitemleri karşılık bulmadı. “Peki Sayın Navalny’i kim, nasıl savunacak? Erdoğan’ın şu anda tutuklu bulunan rakibini nasıl savunacaklar? Romanya’da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl dururuz?” dedi ama Fransızlar, “Yolsuzluk yapmayacaktın. Sen önce yolsuzluğun hesabını ver” dediler. Çıkışı karşılık bulmadı.

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CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DEMEDİLER

Le Pen’in Ulusal Partisi de sokak çağrısı yapmadı. Hatta Le Pen, geçen seçimde ‘13 milyon Fransız’ın oyunu aldı, ikinci tura kaldı. 2027 seçimlerinin favori cumhurbaşkanı adayımız onun seçimlere girmesini nasıl engellersiniz?’ demedi. Tam aksine Le Pen’e ‘Önce aklan gel’ diyorlar. Bizde ise kahraman ilan ediyorlar.

CHP’YE İHTİYACI VAR

Oysa Marine Le Pen’in yolsuzlukla suçlandığı miktar, Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının KDV’si bile olmaz. O üç kuruşun hesabını veremezken, Ekrem İmamoğlu tam aksine hesap sorar konumda. Yolsuzluktan dolayı dünyada kahraman ilan edilen tek siyasetçi unvanına sahip. Le Pen’in sorunu ne biliyor musunuz? Le Pen’in kahraman ilan edilmesi için bir CHP’ye bir de Özgür Özel’e ihtiyacı var. Le Pen Türkiye’de olsaydı kahraman ilan edilirdi. Ama Fransızlar hırsızdan kahraman çıkarmıyorlar.