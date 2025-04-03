Erdoğan çok memnundur

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- Sessiz çoğunluğun boykotlara, sokak eylemlerine, kahveci baskınlarına her zaman mesafeli olduğunu bilen Erdoğan, durumdan çok memnundur.

*

- Muhalefetin bir günlük alışveriş boykotunun özellikle küçük esnafı ürküteceğini fark eden Erdoğan, durumdan çok memnundur.

*

- Azıcık sessiz kalanların bile üzerlerine zorbalıkla gidilmesinin makul çoğunluğun gözünde nasıl bir atmosfer yarattığını gören Erdoğan, durumdan çok memnundur.

*

- Saflarını sıklaştırmakta, küskünleriyle barışmakta, kitlesini konsolide etmekte zorluk çeken Erdoğan, ayağına gelen bu eşsiz fırsat nedeniyle durumdan çok memnundur.

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- “Bu muhalefet, şimdi de milletin işine, aşına göz dikti” diyerek muhalefeti yıpratma planları yapan Erdoğan, durumdan çok memnundur.





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BOYKOT ETKİSİZSE HÜKÜMET NEDEN TEPKİ GÖSTERİYOR

Siyasetin s’sinden anlamayan tipler, şöyle analizler yapıyorlar:

*

“Boykottan o kadar rahatsız oldular ki... Bütün bakanlar, boykot karşıtı açıklamalar yapmak için ekranlara çıkmaya başladılar. İktidar, hazırladığı görsellerle boykota savaş açtı. Çok doğru bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Adamları resmen çıldırttık.”

*

Ne kadar da isabetsiz bir analiz.

*

İktidar mensupları, bakanlar, AK Parti yönetimi falan...

Boykot konusunda enerjik bir tepkisellik içine girdiyse...

Bunun nedeni “acayip rahatsız olmaları” değildir.

*

Bunun nedeni...

Boykot olayının muhalefete yüklenmek için sunduğu eşsiz fırsattır.

Adamlar, muhalefetin sunduğu fırsattan yararlanıyorlar.

Azılı Erdoğan düşmanı olmayan geniş kitleleri etkilemek için harekete geçmiş durumdalar.

Bir günlük boykotun iktidarlarına zarar veremeyeceğinin bal gibi farkındalar.

HÜKÜMETİN BOYKOT TAVRI

- İşin içine polisiye tedbirleri katmazsa.

- “Karakola çekerim ha” demezse.

- Sinir harbinde soğukkanlılığını korursa.

- Sadece eleştirel söylemlerle yetinirse.

- Tüm söylemini “ülke ekonomisi” üzerine kurarsa.

- Esnafı yanına çekecek açıklamalar yaparsa.

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- Boykota destek verenlerin peşine düşmezse.

Bu işten acayip kârlı çıkabilir.

KEŞKE O OYUNCU DİZİDE KALSAYDI

TRT’nin ‘Teşkilat’ dizisinde yer alan Aybüke Pusat isimli oyuncu boykota destek veren paylaşım yapınca...

İktidar taraftarlarının tepkilerini dikkate alan TRT tarafından diziden çıkarılmış.

*

Çok yanlış bir karar.

Oluşan bu zehirli iklimde iktidarın muhalefetten farklı bir tutum alması gerekiyordu.

Bu oyuncuya tolerans gösterilmesi gerekiyordu.

*

İktidar tarafı böyle davranabilirse...

En azından bu alanda ahlaki üstünlüğü ele geçirmiş olabilir.

Neyse!

Yine de çok geç değil.





KEŞKE

Hazır boykottan falan söz edilirken...

Birileri de...

Artık gitgide Hint ve Arjantin dizi çöplüğüne dönüşen...

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‘Netflix’ adlı platformu boykot etmeye başlasa.

Keşke. Keşke. Keşke.

YİNE BAŞLADI ÜST AKIL EDEBİYATI

Yine başladı bazıları, ‘üst akıl var’ falan demeye.

Bu eylemler, yeni nesil eylemlermiş, bir üst akıl varmış, bunların aklını üst akıl veriyormuş falan.

*

Hiçbir üst ya da alt akıl, iktidara aday bir partiye...

“Tüm ülkede boykot yapın, ekonomiyi durdurun, esnafı kızdırın” falan diye akıl vermez.

*

Eğer gerçekten böyle akıl verenler varsa...

Kesin AK Parti’nin iktidarda kalmasını isteyenlerin akıllarıdır.

GÖKHAN ÜNVER KİM ABİ

Gökhan Ünver diye “yeni nesil” bir ünlüden söz ediliyor.

Kimdir, necidir diye şöyle bir bakınca kim olduğunu anladım:

*

Sosyal medyada pek akla ve zekâya hitap etmeyen komikimsi videolar çeken arkadaş.

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Bu arkadaş, o kadar ünlü olmuş ki...

Belediyelerin salonlarında, Emre Kınay’ın tiyatrosunda falan gösteriler yapmaya kadar vardırmış işi.

Üstelik kapalı gişe oynuyormuş.

*

Bu arkadaşı, Ekrem İmamoğlu’na gereğince destek vermedi diye zorbalayan zorbalayana.

Özgürlükçü tiyatrocu Emre Kınay, salonundaki gösterilerini iptal etti bu arkadaşın. CHP’li belediyeler ise salonlarından bu arkadaşı kovdu.

*

- O videoları çeken adamın bu denli şan şöhret sahibi olmasına mı şaşayım?

- Özgürlükçü geçinenlerin bu denli baskıcı ve yasakçı olmasına mı şaşayım?

Hangisine şaşacağımı bilemedim.





BENİM İÇİN VAL KİLMER

Kesinlikle ‘Heat’ filmidir.

Robert De Niro ile Al Pacino’nun aynı sahnelerde döktürdüğü o meşhur filmden söz ediyorum.

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Filmin inandırıcılığını, etkisini, heyecanını arttıran en temel unsurlardan biriydi Val Kilmer.

Bu yüzden benim için Val Kilmer, ‘Heat’ filmidir.

*

Rol aldığı hiçbir filmde ‘Heat’teki kadar göklere çıkmamıştı Val Kilmer.

RIP diyorum ve konuyu kapatıyorum.



