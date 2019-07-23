"Aslan Burcu - Aylık"

Sevgili Aslanlar ve Yükselen burcu Aslan olanlar; bu ay sizler için oldukça marjinal gelişmeler barındırmaktadır. Uzun zamandır yorulduğunuz ve iş hayatınızda sarf ettiğiniz gayretin karşılığını alacağını bir döneme giriyorsunuz. Bu ay biraz daha içe dönme zamanı. Hayatınızı yönlendireceğiniz yeni kararlar oluşabilir. Motivasyonunuz oldukça yüksek olacak. Yakın çevreniz sayesinde yeni kararlar alabilirsiniz. Cesaretinizi yeni girişimlerinize doğru kanalize ediyor olacaksınız. Yeni kararlar ve yeni beklentilerin planlarını oluşturabilirsiniz.

9 Mart'taki Başak burcundaki dolunay sizleri finansal konularda toparlayacaktır. Ayın ikinci yarısı unutulmaz ve hafızalara kazınacak duygusal sahneleri hayatınıza getirebilir. Ve siz hak ettiğiniz duygusal yaklaşımları ediniyor olacaksınız. 24 Mart'ta gerçekleşecek olan yeni ay ile yakın çevrenizin size yapmış olduğu haksızlıklar ortaya çıkabilir ve haklı çıkmanın gururunu yaşayabilirsiniz. Özellikle ayın sonunda olan Satürn kova burcuna geçiş yapması sizleri oldukça sorumluluklar içerisine alacaktır.

Yeni bir başlangıca ve ilişkiye adım atabilirsiniz. Ayın ilk yarısı ilişkilerde iletişimsel çarpıklıklar sizi yorabilir. İlişkilerinizle ilgili hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişilerle ilgili bazı tereddütler olabilir. Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, ilişkinizde yeni bir yön belirleyebilirsiniz. Bu süre zarfında, akıllıca ve ihtiyatlı davranın Yapmak istediğin şeyin yapılması gereken bir şey olduğunu iliklerinde hissediyorsan yap. Önsezi çoğu zaman gerçekler kadar önemlidir.