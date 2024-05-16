Eve dönüş Göztepe

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Gazapizm, yeni albümü “Dönmek İçin Eve”de kişisel bir hikâyeyi evinin etrafına örüyor.

Ünlü rap’çi arayışlarla çıktığı yolun sonunda evine varmak istiyor.

Albümde bir hikaye anlatıcısı olarak onu görüyoruz. Gazapizm, kendi hikayesini, iç hesaplaşmalarını, umutlarını 12 şarkıya yüklüyor. Albümde Okan Çam, Berkin Laleli, Ateş Berker Öngören gibi isimler sanatçıya eşlik ediyor.

Senfonik konserlerin kendisini müzikal olarak fazlasıyla beslediğini düşündüğüm Gazapizm’e, cümbüş, pizzicato çello ve curada Ateş Berker Öngören, fagotta Sertaç Çevikkol, kanunda Asineth Fotini Kokkala, perdesiz bas gitarda Erdal Eriş ve saksafonda Korhan Futacı eşlik ediyor.

Gazapizm yeni albümünü, “Bugüne kadar başkalarıyla yeteri kadar yüzleştim. Üretimlerimde herkes kendisinden bir şeyler bulabilir. Bu da beni kendime dönmeye teşvik etti. Devamı ise çok daha kişisel bir yolculuk hali olan bu albümü getirdi. Ev benim için ne demek hâlâ bilmiyorum. Bu albümde de aslında onu arıyorum. Her insanın istediği güvende hissetme halidir. Rahatça uyuyabildiğim yer belki evdir... En nihayetinde annemin evine varıyorum ama oradan çıkıldığında nereye gidilir işte onu ben de bu albümle keşfediyorum” sözleriyle anlattı.

“Benden Şarkın Var” şarkısı tüm albümün hissettirdiği duyguların özetini sunuyor gibi... 36 dakikalık bu albümün bir de filmi var. Görselle sesi bir araya getirdiğinizde albüm başka bir mana kazanıyor. “Süzülerek”, “Hadi Len”, “Seni Özledim” gibi şarkıları bana en çok hitap edenler ama en çok bağ kurulan şarkı “Bir Anne Sohbeti”.

İçinde daha büyük anlam bulanlar sıkı sıkıya şarkıya sarılmış.

Bildiğiniz üzere Argo İzmir, Gazapizm’in şirketi. Bu albümün şerefine büyük lansman konseri senfoni orkestrası, dansçılar, epik sahne tasarımıyla 9 Haziran’da Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda olacak.

Gazapizm, bu haberi doğrularken bile gözlerinin içi gülüyor. GözGöz taraftarları bu hissi anlamıştır.

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Ne dinledim

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∆ Mabel Matiz- “Kömür”

∆ Selin- “Human”

∆ Melis Karaduman- “NaNaNa”

∆ Yiğit Seferoğlu- “Bensiz Halletsen”