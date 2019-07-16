"Yengeç Burcu - Aylık"

Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar; bu ay sizler için paylaşılan gelir alanınızı çevreleyen çok beklenmedik durumlarda neler yapacağınızı çok fazla düşünüyor olabilirsiniz. Çalışma alanınızdaki yavaş değişiklikler bu sorunu tetikliyor olabilir. Çalışma alanınız da uyumlu bir dönem içine giriyorsunuz. Sorumluluk duygunuz zaten çok yüksektir ama bunu en iyi şekilde ortaya sunmak için gelişen fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Kariyer durumunuzu iyileştirme fırsatlarıyla ilgili endişeler sizi huzursuz etmemelidir.

9 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile daha iyi bir anlayışa ve uzlaşmaya varabilmek için iş yerindeki zorlu koşulların tartışılması gerekecektir. Bu noktada fevri çıkışlar yapmamalı ve engellendiğiniz düşünmemelisiniz. Kısa bir soluklanma veya yaşam boyu hedeflerinizi bu ay gözden geçirmelisiniz.23 Mart sonrası Satürn gezegenin kova burcuna girmesi sizleri biraz olsun soluklandıracaktır. Özellikle finansal durumunuzu daha önemsediğiniz ve ortaklı ilişkilerinizi daha fazla ön plana çıkarttığınız bir dönem olacaktır.

24 Mart Koç yeni ayında, Güneş ve Ay, Chiron ve Lilith ile birlikte kavuşması irade ve kendini ispat etmeyi somut hale getirebilir. Ayın sonunda, Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, eylem kapsamı daralır. Bu süre zarfında, akıllıca ve ihtiyatlı davranın. İradenizi hemen ortaya koyamadığınızı düşünmeyin. Uzunca bir süre ayağı alçıda olan birinin alçısının çıkması sonucunda hemen koşmasını bekleyemezsiniz. Bu durumda aynen sizler için böyle olacaktır. Bir görev ilk denemede başarılı olmazsa duygusal aşırı tepkilere dikkat edin.