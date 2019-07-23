"Boğa Burcu - Aylık"

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, bu ay sizler için oldukça keyifli başlıyor. Venüs gezegenin 5 Mart'ta Boğa burcuna geçmesiyle ve Uranüs gezegeni ile kavuşuyor olması beklenilmeyeni bekleyeceğiniz ilişkiler içinde olabileceğinizin mesajını veriyor. Mart 12’sinde güneş Neptün ile kavuşum halinde olması ile kariyerinizde yeni başlangıçlar yapmanızı destekleyebilir. Hayattan beklentiniz, yeni hedefler ve sosyal ilişkilerimiz ön planda olacaktır. Bu süreçte kariyere dair yeni planlar içinde olabilirsiniz. Kariyer ile ilgili yanıltıcı haberler alabilirsiniz. Aldığınız haberlerin doğruluğundan emin olmadan, önünüzü iyice görmeden harekete geçmeyin, biraz sabırlı olun.

Yaşam için yeni planlar yapabilir ve kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz ama yanlış kararlar almaya müsait olduğunuz bu dönemde radikal kararlar alıp, harekete geçmemelisiniz. Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde de yanlış anlaşılmalar olabilir, dikkatli olun.9 Martta başak burcunda gerçekleşecek dolunayla birlikte aşk konularında netleşebilirsiniz. Olumsuz düşüncelere girip olumsuz kararlar almayın. Yeni bir aşka yelken açabilir, kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz.

Harekete geçmek istediğiniz konular için Merkür gerilemesinin bitmesini bekleyin. Ailevi ve sağlık ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. 24 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile hayatınızla ilgili yeni kararlar alma arifesinde olabilirsiniz. Hayatınızı sorgulayıp gözden geçirdiğiniz yeni bir planlar içinde olabilirsiniz. Bu süreç aşk hayatınıza da yansıyabilir. Böyle zamanlarda ani kararlar almamaya özen gösterin, sonrasında aldığınız bu kararlardan üzüntü duyabilirsiniz.Geçmişten kalan konularla uğraşmayıp ani dürtülerle pişman olacağınız konuşmalar yapmamalısınız.

İkili ilişkiler konusunda oldukça diplomatik, hoş ve çekici bir durumda olabilirsiniz. Bunun çekimine kapılıp aşk ilişkilerinde sürpriz gelişimler yaşayabilir, ani ve Sıra dışı bir ilişkinin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ama ilişkiler için ara bir ay, harekete geçmek yerine biraz daha sakin kalmalı doğru zamanı beklemelisiniz. 23 Mart Satürn Kova burcuna geçmesiyle sizler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Daha isabetli bir yorum için kendi doğum haritanızı incelemelisiniz.