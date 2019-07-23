"İkizler Burcu - Aylık"

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, kariyer hayatınızla ilgili hareketlenmeler bu ay başlayabilir. Mart ayının 20’sine kadar iş hayatında parlayıp, dikkat çekeceksiniz. Gündemi siz belirleyip, yön verebilirsiniz. Bu süreçte yeni iş görüşmeleri ön planda olabilir. Toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz ve aile hayatınız oldukça dikkat çekici olacaktır. 9 Mart'ta Başak burcunda gerçekleşecek dolunayla birlikte yaşam alanınızla ilgili ve ailenizle ilgili konular dikkat çekici olabilir ve bazı haberler alabilirsiniz. Bu ay duyacağınız şeyler konusunda oldukça dikkatli olun.

Güneş’in 20 Mart itibariyle Koç burcuna geçmesiyle birlikte hayattan beklentileriniz, çevre ilişkileriniz ve kariyere dair planlarınızı yenileyebilir ve umudunuzu tazeleyebilirsiniz. Ayın 2. yarısından sonra maddi konulardaki çaba dikkat çekici, bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ayın sonunda maddi konularla ilgili ve önemli bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda yeni planlarınız var dikkat çekici olabilir ve hayatınızda birtakım değişimleri olabilir. Bu ay seyahatler ve eğitim konusunda biraz daha dikkatli olun, sorunlar olabilir. Mahkeme ile ilgili konular istediğiniz yönde çözümlenmeyebilir.

Ticaret ve akrabalık ilişkilerinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konular için Merkür gerilemesinin bitmesini bekleyin.18 Mart sonrası daha uygun olabilir. Ayın ortasından itibaren kendinizi psikolojik olarak daha rahat hissedebilirsiniz. Kendinizle ilgili bir şeyle yüzleşebilirsiniz. İkili ilişkilerde platonik durumlar ön plana çıkabilir. Bu dönemi size iyi gelen şeylerle oyalanarak geçirmek size iyi gelecektir.

Zıtlaşmalardan kaçmalısınız. Satürn gezegenin 23 Mart sonrası Kova burcuna geçiş yapması sizleri hedefleriniz konusunda daha fazla cesaretlendirecektir. Marjinal gizli ilişkiler içinde olmaktan kaçınmalısınız.