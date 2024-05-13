30 yıllık gastronomi serüveni

Haberin Devamı

Süleyman Demirel ve suşi

Bugün 57 yaşında olan Barış Tansever, 27 yaşında kurduğu Sunset ile sadece bir restoran markası hayata geçirmemiş, aynı zamanda 90’ların gastronomi hayatına yön veren, şehrin gece hayatının kara kutusu haline gelmiş bir marka inşa etmiş. Bu kapsamda da birçok ilki sektöre sunmuş.

Bir Türk restoranı bünyesinde ilk suşi servisini başlatma hayali kuran Tansever, Tayland’dan suşi şefi getirebilmenin o yıllardaki ağır prosedürlerini çözebilmek için 1998’de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e ulaşarak bu hayali gerçeğe dönüştürmüş.

Kadın müşterilere ilk kez fiyatlı menü sunarak, kadınların finansal gücünü, yeterliliğini tanımış ve sektöre eşitlikçi bir yaklaşım getirmiş.

Haberin Devamı

Restorancılıktaki kav kültürünün gelişmesi adına kendi Türk şarabını üretmiş. Türkiye’deki ilk Fransız sommelier’i çalıştırmış.

Bono’dan Sean Penn’e, Richard Branson’dan Catherine Zeta-Jones’a kadar birçok ünlüyü ağırlayan mekân ABD Başkanı Joe Biden’ı da misafir etmiş.

Hatta Biden bir sonraki sene torununu göndermiş.

Tansever’e göre ünlülerin Türk mutfağından hayran olduğu lezzet ise patlıcanlı yemekler olmuş.

Türk ve dünya mutfağını temsilin yanında sanat misyonunu DNA’sında tutan Sunset, ressam Burhan Doğançay imzalı tabakların yıllardır sunulduğu, mekânla özdeşleşmiş DJ’leriyle İstanbul’a yeni bir müzik kültürü aşılayan bir ekol ve okul haline gelmiş.

Hepimiz suçluyuz

Türkiye gastronomi hayatının 30 yıldaki değişimine dair sohbet ettiğimiz Barış Tansever, İstanbul’un özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle Michelin etiketine kavuşmasından mutlu.

Keza genç şeflerin yetişmesi, şefliğin popülerleşmesi, Türk mutfağının modernize edilerek dünyada daha çok tanınması Tansever’in Türk mutfağı adına sevindiği noktalar.

Haberin Devamı

Lakin 30 yıllık sürenin sonunda üzüldüğü konular da yok değil. Özellikle İstanbul’da yabancı mutfaklar sunan restoranların sayıca azlığına değinen Tansever, şöyle dedi:

“İstanbul gibi bir metropolde Çin, Hindistan, Tayland gibi ülkelerin mutfaklarının hakkını verecek temsillerini halen görememek açıkçası üzücü. Bu durum hepimizin suçu. Önce halk olarak bizim bu mutfakları bilir, arar ve talep eder hale gelmemiz gerekiyor. Çünkü bir ülkede her türlü gastronomik girişimi ayakta tutacak olanlar önce halktır. Turistler sonrasında gelir. Bizlerin gastronomik talepleri henüz bu çeşitliliğe ulaşmadığı için ülkemizde böylesine mutfaklar ya kurulamıyor ya da ayakta kalamıyor. Böyle olunca da bu mutfaklara diğer ülkelerde alışık olan turiste bu çeşitliliği ülkemizde sunamıyoruz.”

Haberin Devamı

Dany Brillant ile kutlama

30’uncu yıl kutlamalarını tüm seneye yayan marka, yeni bir karar alıp öğle yemeklerinde yüzde 50’ye varan indirimler sunmaya başlamış.

30’uncu yıl kapsamında 16 Mayıs akşamı ünlü Fransız ses sanatçısı Dany Brillant’ın konser vereceği bir akşam yemeği organizasyonu yapmaya karar vermiş.

Sunset’in sürdürülebilirlik felsefesi kapsamında doğal hayatı koruma derneği WWF yararına düzenlenecek gecenin yemekli konser biletleri satışta.