Mezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteci

Tarih: 6 yıl öncesi.

Olay: Özgür Özel, Veli Ağbaba gibi isimler, Kamer Genç’in mezarının başındalar. Fakat o da ne! Ellerinde rakı kadehleri var.

*

“Mezarlıkta rakı” olayı, geçtiğimiz gün AK Partililer tarafından Meclis’te gündeme getirilince...

CHP’li Ali Mahir Başarır, şöyle bir çıkış yaptı:

*

“İçki içmek yasak değil. İçen içer, içmeyen içmez. Şükürler olsun ki bizim tarihimizde Cumhurbaşkanı’nın uçağına binen, sonra inen kokain çeken gazeteci hiç olmadı.”

*

“Mezarlıkta rakı” konusuna “Kokain çeken gazeteci” konusu ile yanıt verilebilir mi?









Hiç emin değilim.

*

Kokain çeken gazeteci, Cumhurbaşkanı’nın uçağına bindi diye korunup kollansaydı, üzerine gidilmeseydi... Ali Mahir Başarır, eh biraz olsun haklı olabilirdi.

Ama ne oldu kokain çeken gazeteciye?

Gümbür gümbür üstüne gidildi adamın. Gözünün yaşına bakılmadı. Ailesinin dindarlığı falan hiçbir işe yaramadı.

*

Üstelik kokain çeken gazeteci konusunda...

İlk adımı atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oldu.

- Olay ayyuka çıkınca... Başsavcılık üstüne üstüne gitmedi mi olayın.

- Başsavcılık üstüne üstüne gidince... Olay ayyuka çıktı.

*

Bir de şu var:

Eğer “kokain çeken gazeteci”, Cumhurbaşkanı’nın uçağına bindi diye “iktidarın gazetecisi” oluyorsa...

O zaman Özgür Özel’in kokain çeken gazetecinin televizyon programına katılıp sorularını yanıtlamasını ne yapacağız?

Ne yani?

AK Partililer de kokain çeken gazetecinin Özgür Özel’le yaptığı televizyon programını mı dillerine dolasınlar?

Böyle mi yürüyecek bu tartışma?

*

Hadi hepsini bir tarafa bırakalım.

Bütün bunların “mezarlıkta rakı” olayıyla ne alakası var?

Türkiye’nin iktidarına talip CHP gibi bir partinin iki en önemli siyasetçisinin bir mezarlık ziyaretinde rakıyla şov yapmaları, kokain çeken gazeteciyle mi dengelenecek?

*

Özgür Özel, son dönemlerde cuma namazlarından sonra cami önünde basın toplantısı yapıp gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Ben Özgür Özel’in yerinde olsam...

Bir cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken “mezarlıkta rakı” konusunda çok esaslı bir özeleştiri veririm.



GERÇEK LİDERLİK BU DEĞİL



ÖZGÜR Özel Brüksel’de şöyle bir açıklama yapmış:

*

“António Costa kişisel olarak hayranlık duyduğum birisi ama bu kadar önemli bir gündemde sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim baş başa 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil.”

*

Bu açıklama...









Siyasi liderliğin en basit, en temel kurallarının hunharca ihlalidir.

*

Yeni başlayan liderlere şöyle öğütlerde bulunulur:

*

- Lider dediğin fazlasıyla gururlu olur.

- Herhangi yabancı liderin kendisine yüz vermemesi nedeniyle asla yakınmaz.

- Herhangi bir lider, kendisine yüz vermediğinde... Bunu asla davul zurnayla etrafa duyurmaz, konuyu kapatmaya çalışır.

- Hele “bana beş dakikacık bile ayırmadı” falan tarzı ifadeler. Aman ha aman. Cısssss.

*

Liderliğin bu en en temel, en basit kurallarının altında yatan iki temel varsayım ise şudur:

*

- BİR: Hiçbir kitle, kendisine yüz verilmemiş bir lidere sahip olmak istemez.

*

- İKİ: Hiçbir kitle, “bana yüz vermediler” diye yakınan bir lidere sahip olmak istemez.

ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ VE BAHÇELİ’NİN ŞAHANE YAKLAŞIMI



DEM Parti, 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da bir miting düzenleyecekmiş.

Mitingin konusu şuymuş: Öcalan’a özgürlük.

*

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu konuda çok önemli bir açıklama yaptı dün.

Açıklamada şu beş vurgu dikkat çekiyordu:

*

- VURGU BİR: DEM’in miting yapmasında hiçbir mahsur yok. Toplanıp taleplerini dile getirebilirler.

*

- VURGU İKİ: DEM, genel olarak Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlar atıyor, bu değerlidir.

*

- VURGU ÜÇ: Ancak Öcalan’ın özgürlüğe kavuşmak gibi bir talebi yok. Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasında bu net biçimde ifade ediliyor.

*

- VURGU DÖRT: Öcalan’ın 27 Şubat çağrısı, bizim için bağlayıcıdır. DEM ve bölücü terör örgütünün tüm bileşenleri için de bağlayıcı olmalıdır.

*

- VURGU BEŞ: Öcalan’ın istemediği özgürlüğü mitingle talep etmek, 27 Şubat çağrısının hilafınadır. Bu tür davranışlar “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatabilir.



*

Bahçeli’nin bu açıklamasında...

Zarafet var, bilgelik var, açık sözlülük var, samimiyet var, yapıcılık var.

Al bu açıklamayı, “Sürecin zedelemesine meydan vermeden uyarı görevi nasıl yapılır” konusunda okullarda ders olarak okut.

O derece yani.