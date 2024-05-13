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Atina’dan ev alan alana!

#Yunanistan#Atina#Seda Sayan

Yunanistan’dan ev almak moda oldu. ‘Golden Visa’ denilen Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı olan oturum iznini vermesi, birçok ünlünün orada yatırım yapmasına neden olmuştu. Şimdi bu kervana yeni isimler eklenmiş!

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Erol Evgin, Seda Sayan gibi sahnelerin ünlü isimlerinden Özge Özpirinçci, Serenay Sarıkaya gibi genç oyunculara, Mert Vidinli gibi influencer’lara kadar herkes Yunanistan’da ev arıyor ya da yakın zamanda ev almış!

Atina’dan ev alan alana

Şaşırdım, Türkiye’de ev mi kalmadı diye düşündüm. Atina’da emlak ve hukuk ofisi işleten ve Golden Visa konusunda uzman olan 77A Real Estate’ten Deniz Sevgür-Nikolas Siourounis çiftini aradım. Aynı soruyu onlara da sordum. Meğer Yunanistan, dünyadan bu kadar çok ilgi olunca Golden Visa’nın şartlarını değiştirmiş!

Eskiden 250 bin Euro’luk gayrimenkul karşılığında verilen oturum izninin eşiğini 400 bin Euro’ya çıkarmış. Bir de süre koymuş; bu süre 30 Ağustos’ta doluyormuş. Herkes, hâlâ devam eden 250 bin Euro’luk yatırım fırsatından yararlanmak için acele ediyormuş meğer!

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Atina’dan ev alan alana

Barış Tansever - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy - Haldun Demirhisar

Boğaziçi sergisi açıldı

Bosphorus Art Society (B.A.S.) tarafından düzenlenen, küratörlüğünü Haldun Demirhisar’ın yaptığı serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy başta olmak üzere, iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katılımıyla yapıldı. Sunset’te düzenlenen sergide, Kadir Akorak’ın Boğaziçi akıntılarından ilhamla yaptığı “Kıpırdardı” adlı yapıtı ve özgün baskıları sanatseverlerle buluştu. Sergi, 9 Haziran tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Atina’dan ev alan alana
Moris Kohen - Pınar Hacıraifoğlu

Sağlıklı yaş alma konuşuldu

Eczacı, eğitmen Mehmet Müderrisoğlu’nun cilt markası MFM Nutra’yı, adı iyi yaşamla birleşen Pınar Hotiç tanıttı. Nişantaşı Healin’de yapılan toplantıya Hande Kazanova, Esra İnceefe, Ebru Karaduman, Akasya Asıltürkmen, Aysun Kaba gibi ünlü isimler katıldı. Pozitif yaş alma lideri ve wellbeing girişimcisi olan Pınar Hotiç, toplantıda Mehmet Müderrisoğlu ile keyifli bir söyleşi yaptı.

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Atina’dan ev alan alana
Hande Kazaova - Mehmet Müderrisoğlu - Pınar Hotiç

Türkiye gibisi yok!

İnşaat, tekstil ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteren Hatmanlar Şirketler Grubu’nun varisi Ömer Hatman, tatilini geçirmek için Türkiye’ye geldi. Avusturya Lisesi’ni bitirdikten sonra üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden Hatman, hayatını orada sürdürüyor. Hatman Şirketler Grubu’nun Londra’daki merkezinde görev yapan Ömer Hatman, her fırsatta Türkiye’ye gelmeye özen gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de Ege kıyılarına tatile gelen Hatman, işi gereği uzaklarda olsalar da Türkiye’nin kendisi için eşsiz bir ülke olduğunu sıkça dile getiriyor.

Atina’dan ev alan alanaÖmer Hatman
 

 

 

 

 

#Yunanistan#Atina#Seda Sayan
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