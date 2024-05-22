En görkemli etkinliklerde Türk firmaları

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Geçen cuma Cannes Film Festivali’nde, dünyanın önde gelen lifestyle dergilerinden Robb Report ortaklığıyla Carlton Otel’de gerçekleştirilen davette yine Karaca vardı.







Karaca Kırmızı Halı Koleksiyonuyla Hollywood seçkinlerine Türk kahvesi, Hafız Mustafa lokumlarının ikram edildiği etkinlik kültürel diplomasi ve tanıtımın en güzel örneklerinden biriydi.





Karaca CEO’su Fatih Karaca’nın vizyonu umarım diğer Türk işletmeleri için de ilham kaynağı olur.

Bir Türk markasının kendine özgü kültürel kimlikten ödün vermeden sinema sektöründe ihtişamı ve mükemmelliği temsil eden Oscar, Altın Küre ve Cannes Film Festivali gibi saygın etkinliklerle iş birliği yapması gurur verici.

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ÜNLÜ KONUKLAR



Meryem Uzerli, Billy Zane ve Joe Alwyn davetliler arasındaydı.

Cannes’daki Carlton Oteli’nin gösterişli ortamındaki partiye oyuncular, yapımcılar ve yönetmenlerin de aralarında bulunduğu 150 VIP davetli katıldı. Karaca CEO’su Fatih Karaca, Kelebek yazarları Barbaros Tapan ve Arda Sayıner, Karaca kurumsal başkanı Seray Anıl, İdea İletişim’in sahibi Şila Gök veMeryem Uzerli’nin de aralarında yer aldığı konukları tek tek karşılayan Altın Küre başkanı Helen Hoehne “Sinemayı ve Cannes Film Festivali’ni kutladığımız bu geceye geleneksel Türk kahvesi ve lokumu ayrı bir hava kattı” dedi.

Yönetmen Yorgos Lanthimos ile sinema sohbeti

Kara mizah, gerçeküstü hikâye anlatıcılığı, sinema tarzı, özgünlüğü ve düşündürücü anlatılarıyla sinemanın en yetenekli yönetmenlerinden Yorgos Lanthimos Kelebek yazarı Barbaros Tapan ve genç oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali kapsamında pazar günü Carlton Otel’de bir araya geldi.





“The Lobster”, “Poor Things”, “The Favourite”, “The Killing of a Sacred Deer” gibi önemli filmlere imza atan yönetmenin son filmi “Kinds of Kindness”ın galasını Cannes Film Festivali’nde yaptı.

Yönetmen, “The Favourite” ve “Poor Things”den sonra yeniden Emma Stone ile birlikte çalıştı ve festivalin en çok konuşulan filmlerinden birine imza attı.

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Yıldızları giydiren Türkler

Birçok uluslararası yıldızı giydiriyor Gülafer Ataş ve İpek Boyayan kardeşler. Geleneksel Türk işçiliği, ince detaylarla karakterize ettikleri tasarımlarını bu yıl Cannes kırmızı halısında giyen isimler arasında İngiliz model, sosyetik aristokrat ve eski Bristol Marki’nin kızı Leydi Victoria Hervey, oyuncu ve senarist Marta Shkop, şarkıcı Lana Scolaro, modeller Mandy Reinhardt ve Alicja Ruchala vardı.