Mehmet Üstündağ

Duyduğuma göre Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı’dan şikayetçi olmuş. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.

Ancak Tatlıcı, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva’nın evinde almış.





“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koşmuş, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulunmuş. Taha Tatlıcı’nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.

Tedavisi evde sürüyor

Spor dünyasının koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Aldığım haberlere göre; Çebi’nin durumu iyiye gittiği için tedavisine evde devam ediliyormuş.



