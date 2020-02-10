Mehmet Üstündağ

Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor. Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy’ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı.
DAHA ÖNCE DE SATMAK İSTEDİ
Yılmaz’ın evi, Eczacıbaşı Gayrimenkul tarafından inşa edilen sitenin en büyük villası. 1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan villada 6 oda ve 1 salon bulunuyor. Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Villa uzun süre satılmayınca, Yılmaz çareyi kiraya vermekte buldu.
Oğlu Süha Can’ın eğitimi için 2017 yılında eşi Begüm Şen’le birlikte Los Angeles’a taşınan Adnan Şen, orada kurduğu ‘Sen Properties’ adındaki şirketiyle Amerika’nın en lüks bölgesinde müteahhitlik yapıyor.
Beverly Hills’in en lüks konutlarını inşa eden Şen, yaptırdığı evleri satmak için bölgenin üst düzey emlak komisyonculuğu şirketi The Oppenheim Group ile anlaştı. Adnan Şen ile, şirketin en tecrübeli emlak danışmanlarından Davina Potratz ilgileniyor.
The Oppenheim Group’un, dünyanın en lüks ve en pahalı konut satışlarını ele alan “Selling Sunset” adlı programına da konu olan Şen’in yaptığı evler, deyim yerimdeyse emlakçıların ‘aklını uçurdu’! Şen’in en son yaptırdığı, 1021 North Beverly Drive’daki dev malikane ise 75 milyon dolarlık fiyatıyla, grubun şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı ev olarak listelendi.
İşadamı Recep Ali Keydal’ın adını daha önce Sinan Dereli’nin eski eşi Bilgün Dereli’yle aşk yaşadığı haberleriyle duymuştuk. Bilgün Hanım’la ilişkisi 2 yıl süren Keydal, şimdilerde ise diş hekimi Emek Külür’le birlikte.
Emek Külür, 2012 yılında Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’la evlenmiş, çift 5 yıl sonra olaylı şekilde boşanmıştı. Emek Hanım ayrılık sonrası kalbini aşka kapatıp kendini işine verirken, Sadettin Bey ünlü popçu Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahović’le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Emek Hanım, aşk orucunu işadamı Recep Ali Keydal için bozdu. Duyduğuma göre sevgililer şimdilerde Keydal’ın Kemer Country’deki evinde buluşuyormuş. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da birlikte geçiren çift, karantina günlerinde birbirlerinde daha da bağlanmış...
Kural neyse o
Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tibuk, koronavirüs salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a yardım götürdü ama sonrasında karantinaya alındı.
Duyduğuma göre Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı’dan şikayetçi olmuş. Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.
Ancak Tatlıcı, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva’nın evinde almış.
“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koşmuş, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulunmuş. Taha Tatlıcı’nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.
Tedavisi evde sürüyor
Spor dünyasının koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Aldığım haberlere göre; Çebi’nin durumu iyiye gittiği için tedavisine evde devam ediliyormuş.
Uzmanların dediği gibi, karantina süreci evlilikleri bir tür sınava sokuyor.
Aldığım duyumlara göre, Ebru Akel ve Özer Sancak’ın evliliklerinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyormuş.
2012 yılında Hotel Les Ottomans’da yapılan görkemli bir düğünle evlenen çift hakkında daha önce de bu yönde duyumlar almıştım. Yaklaşık 6 ay önce boşanmanın eşiğine gelen, ancak evliliklerine yeni bir şans veren Akel ile Sancak, karantina sürecinde de gergin günler yaşıyormuş.
Hafta içi her gün hazırlayıp sunduğu sağlık programıyla ekranlarda olan Ebru Akel, Covid-19 sürecinde yayına ara vermişti. İşadamı Özer Sancak da bu dönemde işlerini evden yürüttüğünden, çift evde 7 yaşındaki oğulları Eren’le birlikte vakit geçiriyor.
Ancak bir arada olduklarında fikir ayrılıkları daha çok su yüzüne çıktığından, aralarındaki tartışmalar da artmış.
Koronavirüs yüzünden evlerimize kapanınca, evcil hayvanlarımızla daha fazla vakit geçirme imkanı da bulduk. İş, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri arasında da çokça hayvansever var. Onlar da bu süreci tüylü dostlarıyla doya doya vakit geçirmek için kullanıyor. Sahiplerinin yoğun iş hayatları yüzünden genellikle evde yalnız kalan evcil hayvanlar da sosyal izolasyon sürecinde hem ilgiye hem de oyuna doyuyor.
Ünlü hayvanseverler sosyal medya hesaplarından sıklıkla tüylü dostlarıyla fotoğraflar paylaşıp, sokak hayvanları konusunda sosyal mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Çünkü sosyal izolasyon evcil hayvanların yüzlerini güldürürken, sokak hayvanlarının bakımını olumsuz etkiledi.
Hayvanseverler o nedenle sıklıkla bu konu hakkında uyarılarda bulunup, çeşitli kampanyalar aracılığıyla sokak hayvanlarına yardım elinin uzatılmasını sağlıyor.
Ben de büyük bir hayvansever olarak onların bu çabalarını takdirle karşılıyorum.
İşadamı Sadettin Saran büyük bir hayvansever. Evinde iki köpek besleyen Saran, geçtiğimiz günlerde onlarla ‘boğuştuğu’ sevgi dolu bir videoyu “Evde denemeyiniz” notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.
Magazin kulisleri bomba bir haberle çalkalanıyor. 6 yıl evli kaldığı, ikiz çocuklarının annesi Tuba Büyüküstün’den 2017’de boşanan Onur Saylak yeniden baba oluyor.
3 yıldır menajerlik yapan Gözde Yılmaz’la birlikte olan ünlü oyuncu, üçüncü kez baba olacağı için heyecanlı.
2012 yılında Paris Konsolosluğu’nda nikâh defterine imza atan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya’ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.
Büyüküstün daha sonra işletmeci Umut Evirgen’le yeni bir aşka yelken açtı. Onur Saylak cephesinde ise sessizlik hakimdi. Ta ki Saylak 3 yıl önce gönlünü menajer Gözde Yılmaz’a kaptırana kadar. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak’ın Bağdat Caddesi’ndeki evinde birlikte oturuyor.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının akabinde İstanbul’un her semti gibi Bebek de oldukça kalabalıktı. Birçok kişi sosyal izolasyon kurallarına riayet ederken, bazılarının ise kurallara uymadığı görüldü.
Cemiyet dünyasının güzel isimlerinden Yasemin Taciroğlu, Bebek’te bir arkadaşıyla birlikte objektife takıldı. Her ikisinde de maske yoktu. Yasemin Hanım, “Maskelerimizi biraz evvel çıkardık” diyerek aslında kurallara uyduklarını iddia etti.
67 yaşındaki işadamı Cefi Kamhi de aynı gün Bebek’teydi. Kamhi 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağını delmişti, ancak hem maske hem de siperlik takarak üst düzey önlem almıştı.