Kazanmadığı ödülü ‘yürüttü’

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Fakat, No7influencers Sosyal Medya Ajansı’nın düzenlediği törene, garip bir olay gölge düşürdü.

Adı açıklanmayan bir influencer, fotoğraf çektirmek bahanesiyle bir ödülü alarak kayıplara karıştı!





Oysa, “No7influencers Awards 2024” oldukça renkli başlamıştı. No7influencers Sosyal Medya Ajansı kurucusu Anıl Tiryaki’nin ev sahipliğini yaptığı gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy, kırmızı halı töreninin sunuculuğu ise Ümit Karalar üstlenmiş ve birbirinden değerli içerik üreticileri ödüllendirilmişti.



Temsili fotoğraftır.



Lazzoni Hotel’de düzenlenen yarışmanın son ödülü ise âdet olunduğu üzere katkılarından dolayı otele verilecekti. Ancak, kuliste ne kadar çok arandıysa da bu ödül bulunamadı!



Organizasyon yetkilileri son çare olarak kamera kayıtlarına baktı. Kayıtlarda, bir influencer’ın, girişte sergilenen ödüllerden birini alıp, fotoğraf çektirdiğini gören ekip, genç kadının ilerleyen saatlerde ödülle eve gittiğini de tespit etti.

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Ertesi gün telefonda aranan influencer, ödülü ‘yanlışlıkla’ eve götürdüğünü söyleyerek iade etti. Lazzoni Hotel, ödülüne kavuşurken, benim aklım, adı gizlenen bu influencer’da... Kim olabilir?



Ümit Karalar

Coachella’dan Sadri Alışık’a selam

Mahmut Orhan, geçtiğimiz günlerde yapılan Coachella’da sahnedeydi. Muhteşem müziğiyle binlerce kişiyi aynı anda dans ettiren ünlü DJ, set arasında unutulmaz oyuncu Sadri Alışık’a selam çaktı!





1964 tarihli “Avare” filminde Alışık’ın sokak köpeğiyle konuştuğu sahnedeki meşhur repliğini paylaşan DJ, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Orhan’ın bu jestini de performansını da çok beğendim! Mahmut Orhan, 7 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta, 22 Haziran’da İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, 6 Temmuz’da ise Ankara’da Cermodern’de setin başında.

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Aksiyon dizisine renkli gala

Cihangir Ceyhan’ın başrolünde olduğu “Dengeler: Biri Olmak” dizisi, Karaköy’de gerçekleşen gala ile başladı. Belçim Bilgin, Caner Cindoruk, Mahsun Karaca gibi ünlü isimlerin de katıldığı gecede dizinin aksiyon sahneleri dikkat çekti.

Ceyhan’ın Ferit Kamacı karakterine hayat verdiği dizide, suç ve intikam dolu bir dünyanın içine çekilen bir adamın hikâyesi anlatılıyor. Dizi, birbirinden başarılı oyuncuların eşlik ettiği Inter Yapım imzalı bir yapıt olarak izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sarp Kalfaoğlu kaleme alıyor.

İlk koleksiyona büyük övgü

Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif’ın mücevher tasarımcısı kızı Dilhan Hanif, Paris Moda Haftası’nda ilk koleksiyonu “Su”yu sergileyerek büyük alkış almıştı. Dilhan Hanif’in başarısı Amerikan saygın ekonomi dergisi Forbes’in de dikkatini çekti.

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Hanif’i, dikkate alınması gereken genç tasarımcılar arasında gösteren dergi, koleksiyonu şöyle övdü: “Su ismini verdiği koleksiyonunda, tasarım, değerli taşların özellikleri ve teknik incelikler, suyun mutlak yaşam gücü, akışı, enerjisi ve besleyici özelliklerine dayanıyor. Yontulmuş akuvamarinler, 18 ayar altının içinde heykelsi deniz manzaraları gibi eğriler oluşturuyor. Bu akıcı mücevherler aynı zamanda cinsiyet ötesi ve son derece zamansız.” Tebrikler...