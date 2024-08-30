Baksı Müzesi’nde zamansız sergi

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2010 yılında Prof. Dr. Hüsamettin Koçan öncülüğünde kurulan ve 2014 yılında ‘Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü kazanan Baksı Müzesi’nde açılışından itibaren pek çok etkinlik gerçekleştirildi, önemli sergiler açıldı.

Son olarak 85 sanatçıyı bir araya getiren ‘Gel Zaman Git Zaman’ sergisi ve Çoruh Nehri üzerinde düzenlenen ‘Akarsu Üzerinde Konuşmalar’, müze yayınları tarafından belgesel bir kitap haline getirildi. 160 sayfalık kitapta özel söyleşi ve metinlere ilk kez belgelenen çok sayıda kare eşlik ediyor.

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Küratörlüğünü Prof. Hüsamettin Koçan ve Ayça Okay’ın yaptığı ‘Gel Zaman Git Zaman’ sergisi, halk kültürü üretimlerini günümüz sanatı örnekleriyle yan yana getiren resim, heykel, video, yazıresim, kilim, seramik ve enstalasyonlardan oluşan çok sesli ve çok katmanlı seçkiyi sanatseverler ile buluşturuyor.

Ayça Okay’ın editörlüğünde hazırlanan ‘Gel Zaman Git Zaman’ kitabı sergide buluşan 85 sanatçının özgün yapıtlarını Kerim Ayhan Yanık’ın fotoğrafları eşliğinde ilk kez belgelerken aynı zamanda sergi üzerine tartışma ve düşünceleri de okurlara sunuyor. Tasarımı Savaş Çekiç’e ait ‘Gel Zaman Git Zaman’ kitabında Prof. Koçan ve Ayça Okay’ın metinleri de yer alıyor.

AKARSU ÜZERİNDE KONUŞMALAR

- Belgesel kitapta Baksı Müzesi’ne komşu Çoruh Nehri’nde Prof. Hüsamettin Koçan tarafından tasarlanan ve Jülide Ateş moderatörlüğünde düzenlenen çok disiplinli ‘Akarsu Üzerinde Konuşmalar’ etkinliğinin fotoğraflarına da yer veriliyor. ‘Akarsu Üzerinde Konuşmalar’ Çoruh Nehri üzerinde bir salda, üç ana başlıkta gerçekleştirilen ‘Geçmiş Kime Ait?’, ‘Gelecek Nerede?’ ve ‘Karışık Zihinler için Öneriler’ oturumlarını nehrin akışkan doğasında belgeliyor.

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6 ve 7 Haziran 2024’te Baksı Müzesi’nde düzenlenen etkinlik, Doç. Dr. Ayse Köksal, Nevzat Sayın, Doç. Dr. Nusret Polat, Prof. Hüsamettin Koçan, Burçak Bingöl, Evrim Altuğ, Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Ferhat Özgür, Genco Gülan, Prof. Dr. Gülveli Kaya ve Nazlı Pektaş gibi gazeteci, mimar, sanatçı ve sanat tarihçilerini bir araya getirmişti.