Serenay’a açık çek!

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Aldığım duyumlara göre, mekân Serenay Sarıkaya’yı 1 Temmuz’daki açılışı yapması için davet etmiş ve bu daveti için bir açık çek vermiş. Sarıkaya’nın şarkı söylemeyi çok sevdiğini biliyoruz; sıklıkla dizi ve filmlerde mikrofonu eline alıp seyircileri büyülüyor. Üstelik gittiği mekânlarda aldığı teklifleri de genellikle geri çevirmiyor.





Ancak şu ana kadar Sarıkaya’dan bir yanıt gelmediğini duydum. Belki de bu yaz Alaçatı’nın müdavimleri, ünlü oyuncunun sesini ve performansını bu eşsiz mekânda dinleme şansını yakalayacaklar. Bakalım, Serenay Sarıkaya’nın yanıtı ne olacak?

Genç yeteneğin büyük başarısı

Eğitim hayatındaki üstün başarısının yanı sıra sosyal başarısı ile de öne çıkan gencimiz Şems Polat, dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi’ne erken kabul edilen öğrenciler arasında yer aldı.

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Robert Kolej mezunu Şems Polat bu sene ABD ve İngiltere’nin en saygın eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nden davet aldı. Dünyanın sayılı öğrencileri arasında yer alan Şems, Türkiye’nin yeni gururu oldu. Aynı zamanda Robert Kolej Öğrenci Birliği Başkanı olan Şems, depremden zarar gören bölgelere destek olan projeleri arkadaşları ile gerçekleştirmişti. Tebrikler...

Aile arasında nişan

Cemiyetin ünlü ismi Evren Teker’in kardeşi Esli Teker, üç yıllık sevgilisi Kerim Mukaddem ile nişanlandı.

Süzer Plaza’nın içindeki The Ritz-Carlton’da yapılan nişan töreni aile arasında gerçekleşti. Esli Teker’in ablası Enci Teker ve eniştesi Frank Roccogrande’nin de hazır bulunduğu nişanda Teker’i, kuzenleri Baran ve Hasan Süzer de yalnız bırakmadı. İş dünyasının ünlü iş kadınlarından Cennet Teker’in küçük kızı Esli Teker, ablası gibi Londra’da yaşıyor. Nişanlısıyla burada tanışan Teker, evlendikten sonra da Londra’da yaşamaya devam edecek. Ben de genç çifte mutluluklar diliyorum...

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Eğitime destek

Türk figüratif resim sanatının önemli isimlerinden Orhan Umut, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Gece Görüşü” isimli sergisini, 18 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında DG Art Project’te sanatseverler ile buluşturacak.

Galerinin sahipleri olan Dursun Gündoğdu ve kardeşi Arzu Gündoğdu, eğitime destek için Orhan Umut’un üç tablosunu, Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın’ın “O Okursa Dünya Değişir” kampanyasına bağışladı.

Dursun Gündoğdu, bir tabloyu kendisi 160 bin TL’ye satın aldı. Diğer iki tablo da sergide satışa çıkacak. Elde edilen gelirle depremin yıktığı Hatay Defne’de bir okul yaptırılacak.