Sürpriz aşk!

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Babası gibi yönetmenlik yapan Rafael Cemo Çetin, çektiği sıra dışı reklam filmleriyle uzun zamandır adından söz ettiriyor.

Yılın sürpriz aşkına imza atan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, önceki gün Magnet Quarterly Dergisi’nin üçüncü yıl partisine el ele giderek aşklarını ilan etmiş.

Sordum soruşturdum; çift yaklaşık bir aydır birlikteymiş. Çiftin birlikte olduğunu çok yakın arkadaşları dışında pek henüz bilen yok. Ama ikisinin de sosyal medyalarına baktım. Aslında küçük ipuçları vermişler...

Mesela Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinin son gönderilerini like’lamayı ihmal etmezken, Magnet Quarterly gecesinden paylaştığı fotoğraf serisine de Çetin’i etiketlemiş.

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Aldığım bilgilere göre, genç sevgililer çok âşıkmış ve aşklarını da gizlemek gibi bir niyetleri yok... Yani çok yakında birlikte ilk fotoğraf karelerini paylaşırlar gibime geliyor.

Showroom’u davetle açıldı

Meri Krutzo’nun zarif tasarım anlayışını yansıtan İstanbul’daki ilk showroom’u, muhteşem bir açılışla kutlandı. Şehrin kalbinde, Nişantaşı’nda konumlanan mağaza, markanın sofistike ve çağdaş mücevher koleksiyonlarını göz kamaştırıcı bir şekilde sergiliyor.

Markanın kurucuları Ceren Öztürk Yılmaz ve İrem Öztürk Demir ev sahipliğinde gerçekleşen açılış davetine moda ve cemiyet hayatından ünlü isimler katılım gösterdi. Markanın, benzersiz bir bakış açısıyla hem estetik güzelliği hem de lotus çiçeğinin büyüleyici gücünü mükemmel bir uyum içinde sergileyen yeni ‘Lotus’ koleksiyonu da ilk kez bu davette sunuldu.



Arzu Kunt

Sağlık buluşması

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Bütünsel sağlık alanında öncü, ‘Ödüllü Medikal Sağlık Merkezi’ Mayrlife ile dünyanın önde gelen sağlık kurumlarından Acıbadem Sağlık Grubu’nun yaptığı iş birliği kapsamında düzenlenen ‘Klinik Günleri’, Acıbadem Maslak Hastanesi’nde yapıldı.



Burcu Ulusoy - Maximilian Schubert

Etkinlikte, Dr. Mayrlife Medikal Direktörü Maximillian Schubert liderliğinde danışanlar kendi sağlık değerlerine ve ihtiyaçlarına göre ‘Mayrlife Sağlık Konsepti’ hakkında danışmanlık alabildi. Mayrlife Sağlık Konsepti, Dr. FX Mayr’ın orijinal Mayr tıbbi ilkelerine dayanıyor, sağlığı desteklemek ve zindeliği güçlendirmek için en modern yöntemleri bir araya getiriyor.



Dieter Resch

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Vize kolaylığı istediler

İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ve iş birliğiyle düzenlenen 6. Türkiye-Çin Ekonomik Forumu’nda iş dünyasından katılımcılar Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi LIU Shaobin’den vize kolaylığı istedi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise “Öğrencilerin, iş insanlarının uygun fiyatla uçabilmesi için desteğinizi istiyoruz” dedi.