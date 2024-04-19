Yarattığı izdihamın ödülü: Yeni araba!

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Burak Özçivit, milyonluk garajına bir lüks otomobil daha eklemiş! Aldığım duyumlara göre oyuncunun yeni otomobili, 13 milyon TL değerinde bir Mercedes GT...

Özçivit’in araba merakı, sıradan bir tutkudan çok daha fazlasını ifade ediyor bence.

Garajında birbirinden değerli otomobiller bulunduran Özçivit’in bu tutkusu, aynı zamanda kendisini ödüllendirme ritüeli haline gelmiş durumda!



Yıllar farklı ama haber hep aynı: Burak Özçivit, sürekli yeni bir araba almış ya da arabasını yenilemiş.

Her ay farklı bir ülkeden aldığı davetiyelerle, bazen eşi Fahriye Evcen’i de yanına alarak dünya çapında etkinliklere katılan oyuncu, dönüşte kazandığı parayı sanırım otomobillere yatırıyor!

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Her gittiği ülkede izdiham yaratan ve hayranları tarafından ezilme tehlikesi yaşayan oyuncu, kendini demek ki böyle ödüllendiriyor.

Hedefi büyüttüler





Hem kendi markaları hem de distribütörlüğünü yaptığı global markalarla sektörün önemli oyuncularından olan Umay Cosmetics, büyümeye devam ediyor. E-ticaret ve ihracat gibi güncel odaklarını, 2024 yatırım planlarını doğrultusunda büyüttüklerini belirten Umay Cosmetics Genel Müdürü Muharrem M. Doğruyol, “Küreselleşmenin hızla arttığı ve ticarete yön verdiği günümüzde hem Türkiye’de hem de global pazarda öne çıkmak ve sektörde fark yaratanlardan olmak istiyoruz” dedi. Yolları açık olsun...

Hatay kahvaltısı şimdi İzmir’de





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Medeniyetler beşiği Hatay’ın kahvaltısı dillere destandır biliyorsunuz. Şimdi Hatay kahvaltısı, Petek Pastanesi’nin Mavişehir ve Bayraklı şubelerinde İzmirlilerin hayatına lezzet katıyor. Petek Pastanesi dördüncü kuşak temsilcisi Kudret Alpagül, “Hâlâ ata tohumu kullanılan bereketli topraklarda; ununu, zeytinini, zeytinyağını, peynirini ve birçok baharatını kendisi ürettiği için Hatay kahvaltısı çok kıymetli ve özel. Mavişehir ve Bayraklı şubelerimizde bu özel lezzeti İzmirlilerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Büyük ilgi göreceğinden eminim.

Moda devlerinin iş birliği





Türk moda sektörünün öncü markası İpekyol, dünyanın önde gelen moda markalarından Elie Saab ile heyecan verici bir iş birliği gerçekleştiriyor. İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın ve Elie Saab CEO’su Elie Saab Jr. liderliğinde yürütülen iş birliği kapsamında ilkbahar-yaz sezonu için hazırlanan özel koleksiyon, 7 Mayıs’ta Galataport’ta görkemli bir defileyle sunulacak. Ben de heyecanla bekliyorum.

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Önce bayram sonra tatil





Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi ve eşi Tuba Develi, bayram tatili için Paris’e gitti. Çift, tatilin ilk gününde Nuri Develi’nin babası Arif Develi ve aile büyüklerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı, ardından çocuklarıyla Paris’e uçarak tatillerine devam etti. Kızları Ela ve Pera’yı gezdiren çift, Paris’te biraz soluklandıktan sonra İstanbul’a, işlerinin başına döndü.