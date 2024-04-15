Miami’de buluştular

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Çifti, bütün dostları birbirlerine çok yakıştırdığını ve çok da mutlu olduklarını duymuştum.







Zeynep Yılmaz, bayram tatilini geçirmek için kızlarıyla birlikte Miami’ye gitmişti. Hatta burada maç seyreden ve bir de Madonna konserini izleyen Yılmaz’ın keyfi yerindeydi. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Bülent Ciritci de Miami’ye uçarak, Yılmaz’a sürpriz yapmış.

Tatilin son günlerini birlikte geçiren çift, Bülent Bey’in yeni yaşını da kutladı. Hatta Zeynep Yılmaz, büyük bir istisna yapıp sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada ‘iyi ki doğdun, iyi ki’ notuyla paylaştı. Kalp emojisiyle de mutluluğunu gözler önüne serdi.

Bayramı Alaçatı’da kutladılar

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Cemiyetin ünlü çifti Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, bayram tatilini birlikte Alaçatı’da geçirdi.

Çift, geçtiğimiz kış aile arasında yüzük takarak nişanlanmıştı. Sömestr tatilini Yayla’nın sahibi olduğu otelde, Erciyes’te geçiren çift, bu kez de Alaçatı’ya giderek yaz sezonunu açmış oldu. Mutluluklarıyla parmak ısırtan Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, bakalım bu yaz nikâh masasına oturacak mı? Bekleyip, göreceğiz...

Adayı çok sevdiler

İş insanı Emrah Hattat ve eşi Bige Hattat, İngiltere’yi çok sevdi.

Fırsat buldukça Birleşik Krallık’a giden çift, ikiz kızları Dilara ve Alara ile adım adım tarihi alanları dolaşıyor. İskoçya’nın Edinburgh, Glasgow ve Stirling tarihi şehirlerini gezen Hattat ailesi, kırsal bölgelerde yapılan Ortaçağ etkinliklerine de katıldı. İskoç köylerini gezerek yerel lezzetleri denerken, North Berwick bölgesinde bulunan tarihi şato otellerinden Marine North Berwick’te konaklayarak şatonun o dönemki ihtişamını hissettiler. İskoçya’nın yeşil doğasında aile yürüyüşleri yapan çifte, köpekler de eşlik etti. Bir sonraki tatil rotaları diğer ada İrlanda olacakmış.

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Hamdi’nin lezzetleri Çeşme’de!

Hamdi Restoran, Swissotel Resort & Spa Çeşme’de yeni bir şube açarak bayrama özel bir açılış gerçekleştirdi.

Restoran, uzun yıllara dayanan deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Ege Bölgesi’nde ilk şubesini burada açarken, Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, bu iş birliğinin heyecan verici olduğunu söyledi. Hamdi Restoran’ın 50 yıldır koruduğu lezzetiyle açtığı 4’üncü şube, Swissotel Resort & Spa Çeşme’nin iddialı bir başlangıç yapmasını sağladı. Restoranın kurucusu Urfalı Hamdi Arpacı’nın lezzetli kebapları ve Güneydoğu mutfağından özel tatlar, artık Çeşme’de de tutkunlarıyla buluşacak.