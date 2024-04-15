×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağMiami’de buluştular
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Miami’de buluştular

#Zeynep Yılmaz#Bülent Ciritci#Mehmet Üstündağ

Zeynep Yılmaz’ın sahibi olduğu Thanx Mimarlık’ın tasarımını üstlendiği Kemer Country Golf Club’ın içinde yer alan Range Cafe’nin açılışında tanıştığı iş insanı Bülent Ciritci ile yeni bir aşka yelken açtığını aralık ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız...

Haberin Devamı

Çifti, bütün dostları birbirlerine çok yakıştırdığını ve çok da mutlu olduklarını duymuştum.

Miami’de buluştular

Zeynep Yılmaz, bayram tatilini geçirmek için kızlarıyla birlikte Miami’ye gitmişti. Hatta burada maç seyreden ve bir de Madonna konserini izleyen Yılmaz’ın keyfi yerindeydi. Geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Bülent Ciritci de Miami’ye uçarak, Yılmaz’a sürpriz yapmış.
Tatilin son günlerini birlikte geçiren çift, Bülent Bey’in yeni yaşını da kutladı. Hatta Zeynep Yılmaz, büyük bir istisna yapıp sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada ‘iyi ki doğdun, iyi ki’ notuyla paylaştı. Kalp emojisiyle de mutluluğunu gözler önüne serdi.

Bayramı Alaçatı’da kutladılar

Haberin Devamı

Cemiyetin ünlü çifti Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, bayram tatilini birlikte Alaçatı’da geçirdi.

Miami’de buluştular

Çift, geçtiğimiz kış aile arasında yüzük takarak nişanlanmıştı. Sömestr tatilini Yayla’nın sahibi olduğu otelde, Erciyes’te geçiren çift, bu kez de Alaçatı’ya giderek yaz sezonunu açmış oldu. Mutluluklarıyla parmak ısırtan Burcu Erçil ve Mehmet Yayla, bakalım bu yaz nikâh masasına oturacak mı? Bekleyip, göreceğiz...

Adayı çok sevdiler

İş insanı Emrah Hattat ve eşi Bige Hattat, İngiltere’yi çok sevdi.

Miami’de buluştular

Fırsat buldukça Birleşik Krallık’a giden çift, ikiz kızları Dilara ve Alara ile adım adım tarihi alanları dolaşıyor. İskoçya’nın Edinburgh, Glasgow ve Stirling tarihi şehirlerini gezen Hattat ailesi, kırsal bölgelerde yapılan Ortaçağ etkinliklerine de katıldı. İskoç köylerini gezerek yerel lezzetleri denerken, North Berwick bölgesinde bulunan tarihi şato otellerinden Marine North Berwick’te konaklayarak şatonun o dönemki ihtişamını hissettiler. İskoçya’nın yeşil doğasında aile yürüyüşleri yapan çifte, köpekler de eşlik etti. Bir sonraki tatil rotaları diğer ada İrlanda olacakmış.

Haberin Devamı

Hamdi’nin lezzetleri Çeşme’de!

Hamdi Restoran, Swissotel Resort & Spa Çeşme’de yeni bir şube açarak bayrama özel bir açılış gerçekleştirdi.

Miami’de buluştular

Restoran, uzun yıllara dayanan deneyimi ve kaliteli hizmet anlayışıyla Ege Bölgesi’nde ilk şubesini burada açarken, Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, bu iş birliğinin heyecan verici olduğunu söyledi. Hamdi Restoran’ın 50 yıldır koruduğu lezzetiyle açtığı 4’üncü şube, Swissotel Resort & Spa Çeşme’nin iddialı bir başlangıç yapmasını sağladı. Restoranın kurucusu Urfalı Hamdi Arpacı’nın lezzetli kebapları ve Güneydoğu mutfağından özel tatlar, artık Çeşme’de de tutkunlarıyla buluşacak.

#Zeynep Yılmaz#Bülent Ciritci#Mehmet Üstündağ
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan AK Parti’de beklenen değişimi gerçekleştirecek mi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Çok hesaplı kitaplı bir vuruş

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bayram sonrası gastronomi rüzgarı

 ARDA SAYINER
ARDA SAYINER

Krizin tetiklediği soru: ‘Elinde atom bombası var mı’

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Fenerbahçe şampiyonluk yarışını 2. yarı hatırladı |…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS
TÜM YAZARLARIMIZ