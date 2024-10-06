 Selena’nın özgünlüğü hepimizi etkiledi

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YARDIM İSTEMEK UTANÇ VERİCİ DEĞİL

Selena Gomez ve annesi Mandy Teefey’in kurucusu olduğu zihinsel zindeliği destekleyen oluşum Wondermind’ın desteğiyle organize edilen yemekte

Selena kendi ruh sağlığı yolculuğundan bahsetti:

“Gerçekten hassas olmanın bir gücü olduğuna inanıyorum. İnsanlara yardıma ihtiyacın olduğunu söylemek ve yardım istemek utanç verici değil. Bu yüzden çocuk olamayacağımı paylaştım ve evet, bu yüzden bipolar olduğumu paylaştım, kime ne.

Kadınların savunucusu olmak istiyorum ve bu yüzden bu konuları paylaşıyorum, dürüst olmayı seviyorum. Herkes bir şeyler yaşıyor, her zaman mükemmel değilim. Sadece kendimim ve olabildiğim tek şey kendim olmak.”

Sonra kız kardeşine döndü ve “Kimsenin sana iyi bir insan olmadığını söylemesine izin verme” dedi.

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Ve tüm masaya dönerek “Kurban olduğunuzu söyleyen herkesi boş verin, benim kitabımda kurban diye bir şey yok sadece hayatta kalmak var” diye konuştu.

Ortam o kadar samimiydi ki 3 saatlik yemeği daha da özel kılan şey Selena’yla sohbet etme fırsatıydı.

Selena’nın gerçek ve filtresiz kişiliğini gördüm. Kendisi için çok özel olan ruh sağlığı misyonuna verdiği önemi anladım.

Güldük, hüzünlendik, paylaştık... Vedalaşırken Selena yanımıza gelip hislerimizi paylaştığımız için teşekkür etti ve sarıldı. Selena annesi ve kız kardeşiyle gerçekten çok özel bir geceydi.



Nesli Akkol - Elif Tapan - Selena Gomez

Sanat ve film alanında sosyal girişimciyim

Hollywood’da çok başarılı Türkler var. Nesli Akkol da onlardan biri.

İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra Cal State San Bernardino’da Pazarlama İletişimi alanında yuksek lisans yapan Nesli, American Cinematheque’te (Amerikan Sinema Derneği) galalar ve kırmızı halı etkinliklerine destek olarak başladı kariyerine.

Daha sonra gerçekten çok saygın bir kurum olan American Film Institute’da (AFI) kurumsal iş geliştirme müdürü olarak çalıştı.

Nicole Kidman’a ödül verdikleri 49. Life Achievement Award töreni ve dünyaca ünlü AFI FEST film festivaline büyük katkılar sağladı.

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Şimdi de dünya çapında 50’den fazla şubesi olan Women in Film kurumunda iş geliştirme direktörü olarak çalışıyor.

Selena Gomez’le birlikte stresi azaltmak ve ruh sağlığın desteklemeye yönelik yemeğin arkasındaki isimlerden biri olan Nesli Akkol, “Sanat ve film alanında sosyal girişimciyim” diyor.

Hollywood’da başarılı Türk kadınları o kadar sağlam adımlarla ilerliyor ki gerçekten gururla takip ediyorum.