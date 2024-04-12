Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

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Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızları Arzu Alara ile birlikte bayram tatilini Paris’in romantik atmosferinde geçirmeyi tercih etti. Seyahatsever çift, minik kızları nedeniyle şimdilik kısa sürede gidip gelebilecekleri rotalar tercih ediyor belli ki...

Pınar Tezcan-Kerem Özçapkın çifti, üç kızı Derin, Duru ve Doğa’yla birlikte bayram tatili için Phuket’e giden isimlerden oldu.

Dila Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, bayram tatilini Japonya’da geçiriyor. Çift, Kyoto ve Tokyo’nun tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti.

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Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Miami’de Madonna konserine katılarak müzik dolu bir tatil geçirdi. Anne-kızın bu eğlenceli deneyimi, tatilin unutulmaz anıları arasındaydı.

Defne Samyeli, bu bayramı huzurlu bir şekilde Seyşeller’in berrak sularında geçirerek stresten uzaklaşmayı tercih etti. Doğanın kucakladığı bu adada takipçileri için birbirinden güzel pozlar verdi.

Derin Mermerci, kızları Mila ve Lal ile Paris’e gitti. Mermerci, burada New York’ta yaşayan ablası Yosun Reza ve yeğenleriyle bir araya geldi.

Oya İdil Gençoğlu ve ailesi, Paris’in sanatsal ve tarihi dokusunu keşfederken bir yandan da lezzetli Fransız mutfağının tadını çıkardı. Şehrin romantik havasında geçen tatil, ailenin birlikte güzel vakit geçirmesine olanak sağladı.

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Burak-Melis Hatipoğlu çifti Belek’te golf oynamanın keyfini yaşadı.

Erdal-Kardelen Acar çifti üç çocuğuyla birlikte bayram tatilinin tadını Antalya’da çıkarıyor. Çift, kızları Derin, ikizleri İsmet ve Metin’le birlikte bayram pozu verdi.

Erdinç Acar, çocukları Aslan, Mavi ve Masal ile Miami’nin enerjik atmosferinde eğlenceli bir tatil geçirdi. Aktif bir tatilin keyfini çıkaran Acar Ailesi, deniz, güneş ve aktivitelerle dolu bir tatil yaşadı.

Ralf Tezman, Moris Kohen ve Mehmet Mutlu, çocuklarıyla birlikte Madrid’e gitti. Yakın dostlar, burada Real Madrid-Manchester City maçını izleyerek Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı.

Serap Sarı ve ailesi, birlikte geçirdikleri zamanın kıymetini bilerek keyif dolu anlar yaşadılar. Ailece yapılan tatiller, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor ve unutulmaz hatıraların oluşmasına vesile oluyor.

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