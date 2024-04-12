×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

#Hacı Sabancı#Nazlı Sabancı#Pınar Tezcan

Cemiyet hayatının tanınmış simaları, bu yıl da 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeyi tercih etti. İşte, tatil rotalarıyla dikkat çeken ünlü isimler...

Haberin Devamı

Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızları Arzu Alara ile birlikte bayram tatilini Paris’in romantik atmosferinde geçirmeyi tercih etti. Seyahatsever çift, minik kızları nedeniyle şimdilik kısa sürede gidip gelebilecekleri rotalar tercih ediyor belli ki...

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Pınar Tezcan-Kerem Özçapkın çifti, üç kızı Derin, Duru ve Doğa’yla birlikte bayram tatili için Phuket’e giden isimlerden oldu.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Dila Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, bayram tatilini Japonya’da geçiriyor. Çift, Kyoto ve Tokyo’nun tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı, Miami’de Madonna konserine katılarak müzik dolu bir tatil geçirdi. Anne-kızın bu eğlenceli deneyimi, tatilin unutulmaz anıları arasındaydı.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Defne Samyeli, bu bayramı huzurlu bir şekilde Seyşeller’in berrak sularında geçirerek stresten uzaklaşmayı tercih etti. Doğanın kucakladığı bu adada takipçileri için birbirinden güzel pozlar verdi.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Derin Mermerci, kızları Mila ve Lal ile Paris’e gitti. Mermerci, burada New York’ta yaşayan ablası Yosun Reza ve yeğenleriyle bir araya geldi.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Oya İdil Gençoğlu ve ailesi, Paris’in sanatsal ve tarihi dokusunu keşfederken bir yandan da lezzetli Fransız mutfağının tadını çıkardı. Şehrin romantik havasında geçen tatil, ailenin birlikte güzel vakit geçirmesine olanak sağladı.

Haberin Devamı

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Burak-Melis Hatipoğlu çifti Belek’te golf oynamanın keyfini yaşadı.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Erdal-Kardelen Acar çifti üç çocuğuyla birlikte bayram tatilinin tadını Antalya’da çıkarıyor. Çift, kızları Derin, ikizleri İsmet ve Metin’le birlikte bayram pozu verdi.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Erdinç Acar, çocukları Aslan, Mavi ve Masal ile Miami’nin enerjik atmosferinde eğlenceli bir tatil geçirdi. Aktif bir tatilin keyfini çıkaran Acar Ailesi, deniz, güneş ve aktivitelerle dolu bir tatil yaşadı.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Ralf Tezman, Moris Kohen ve Mehmet Mutlu, çocuklarıyla birlikte Madrid’e gitti. Yakın dostlar, burada Real Madrid-Manchester City maçını izleyerek Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadı.

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları

Serap Sarı ve ailesi, birlikte geçirdikleri zamanın kıymetini bilerek keyif dolu anlar yaşadılar. Ailece yapılan tatiller, birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor ve unutulmaz hatıraların oluşmasına vesile oluyor.

Haberin Devamı

Cemiyet hayatından renkli tatil anıları
 

#Hacı Sabancı#Nazlı Sabancı#Pınar Tezcan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Yeni siyasi denge ve Erdoğan-Özgür Özel ilişkisi

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Jet yakıtı iftirasını atan Fatih Erbakan acaba o görüntüyü…

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Ankara’yı tanımak

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Yapay zekâ ile dijital psikoterapi

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Bayramlar ve sofralar birleştirir

 MÜGE AKGÜN
MÜGE AKGÜN
TÜM YAZARLARIMIZ