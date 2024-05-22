Pilot kabinindeki yangÄ±n suikast iÅŸareti mi

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BugÃ¼n Tahranâ€™da dini lider Ali Hamaney tarafÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±ldÄ±rÄ±lacak.

Ä°ranâ€™da bir sÃ¼redir kuÅŸkulu suikastlar yaÅŸanÄ±yor. Ä°ranâ€™a bir sÃ¼redir Ä°srail ve ABD tarafÄ±ndan operasyonlar Ã§ekiliyor.

1- NÃœKLEER FÄ°ZÄ°KÃ‡Ä°NÄ°NÂ Ã–LDÃœRÃœLMESÄ°

Â 27 KasÄ±m 2010 tarihinde Tahranâ€™da nÃ¼kleer bilimci Muhsin Fahrizade Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fahrizadeâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±. Son 10 yÄ±lda Ä°ranâ€™da 5 nÃ¼kleer fizikÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

UÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HÃ¼seyin Emirabdullahiyan suikastlardan Ä°srailâ€™i sorumlu tutmuÅŸtu. Ama ilginÃ§ olanÄ± bu suikastlarÄ±n Ä°ranâ€™Ä±n baÅŸkenti Tahranâ€™da iÅŸlenebilmesiydi.

Peki Ä°srail, Tahranâ€™da nasÄ±l suikast yapabiliyor?

2- NÃœKLEER TESÄ°SLEREÂ DRONLU SALDIRI

19 Nisan 2021 tarihinde Ä°sfahan ve Tebriz ÅŸehirlerinde nÃ¼kleer tesisler vuruldu. Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Emirabdullahiyan saldÄ±rÄ±lardan Ä°srailâ€™i sorumlu tuttu.

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Yine nÃ¼kleer tesisleri vuran dronlarÄ±n Ä°ranâ€™Ä±n iÃ§inden kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

3- KASIM SÃœLEYMANÄ°Â SUÄ°KASTI

Ä°ranâ€™Ä±n OrtadoÄŸuâ€™daki kolu olarak gÃ¶sterilen Devrim MuhafÄ±zlarÄ± komutanÄ± KasÄ±m SÃ¼leymani, 3 Ocak 2020 tarihinde BaÄŸdat havaalanÄ±na indiÄŸi sÄ±rada ABD tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KasÄ±m SÃ¼leymani suikastÄ± bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ydÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BaÅŸkan Trumpâ€™Ä±n talimatÄ±yla yapÄ±lan operasyondan sonra Ä°ranâ€™Ä±n OrtadoÄŸuâ€™daki kolu kÄ±rÄ±ldÄ± denildi.

KasÄ±m SÃ¼leymaniâ€™yle ilgili istihbaratÄ±n Ä°ranâ€™Ä±n iÃ§inden verildiÄŸine dair spekÃ¼lasyon ise sÃ¼rÃ¼yor.

4- SÃœLEYMANÄ°â€™YÄ° ANMA

3 Ocak 2024 tarihinde KasÄ±m SÃ¼leymaniâ€™yi anmak iÃ§in Kermanâ€™da yapÄ±lan tÃ¶renlerde bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. DEAÅžâ€™Ä±n Ã¼stlendiÄŸi ve Ä°srail antetli saldÄ±rÄ±da 103 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

5- REÄ°SÄ°â€™NÄ°N HELÄ°KOPTERÄ°NÄ°NÂ DÃœÅžMESÄ°

19 MayÄ±s 2024â€™te ise helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°brahim Reisi baÅŸta olmak Ã¼zere Ä°ranâ€™Ä±n Ã¶nde gelen isimleri hayatÄ±nÄ± kaybetti.

TÃ¼m bunlarÄ± sÄ±ralarken Reisiâ€™nin helikopterinin dÃ¼ÅŸmesini Ä°srailâ€™e baÄŸlamak gibi bir iddia iÃ§inde deÄŸilim.

6- Ä°SRAÄ°L, Ä°RANâ€™DAÂ EYLEM YAPABÄ°LÄ°YOR

Ama Ä°srailâ€™in bir sÃ¼redir Ä°ranâ€™Ä±n iÃ§inde, Ä°ran topraklarÄ±nÄ± kullanarak, Ä°ranlÄ± suikastÃ§Ä±lar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, Ä°ran iÃ§inden dronlar kaldÄ±rtarak eylem yapabilme gÃ¼cÃ¼ne sahip olduÄŸunu sÃ¶ylemek istiyorum.

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CumhurbaÅŸkanÄ± Reisiâ€™nin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine gelince bu iÅŸ Ä°srailâ€™e yarar mÄ±? Yarar. Ä°ranâ€™Ä± karÄ±ÅŸtÄ±ran her olay Ä°srailâ€™e yarar. Bu iÅŸin arkasÄ±nda Ä°srailâ€™in parmaÄŸÄ± olabilir mi? Olabilir. Ama ben bu olayÄ±n faturasÄ±nÄ± Ä°srailâ€™e kesip olayÄ±n Ã¼stÃ¼nÃ¼n Ã¶rtÃ¼lmesi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde deÄŸilim. Reisiâ€™nin helikopterinin dÃ¼ÅŸmesinde karanlÄ±k noktalar var. BunlarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Ä°RANâ€™DAKÄ° GÃœÃ‡ SAVAÅžI

Bu olay Ä°ran iÃ§inde bir gÃ¼Ã§ savaÅŸÄ±nÄ±n sonucu mu, yoksa baÅŸ ÅŸÃ¼pheli olan Ä°srailâ€™in bu iÅŸte bir parmaÄŸÄ± var mÄ±?

Kafamda deli sorular ve aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gereken karanlÄ±k noktalar. O nedenle Ä°ranâ€™Ä±n iÃ§ine bakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

KARANLIK NOKTALAR

1-Â Kabul, Ä°ranâ€™a 1979 Humeyni devriminden bu yana ambargo uygulanÄ±yor. Ama Ä°ran, CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± taÅŸÄ±yan helikoptere sinyal vermesini saÄŸlayacak olan ELT cihazÄ±nÄ± da taktÄ±ramayacak durumda mÄ±? Ãœlkede tek bir ELT cihazÄ± olsa Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± taÅŸÄ±yan helikopterde bulunmasÄ± gerekmez mi? ABD BaÅŸkanÄ± Biden, Ä°ranâ€™Ä±n 1979 yÄ±lÄ±nda dondurulan 10 milyar Euroâ€™sunu 3 Temmuz 2023 tarihinde serbest bÄ±raktÄ±.

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Ä°KÄ° HELÄ°KOPTERÂ NASIL UÃ‡TU

2-Â ÃœÃ§ helikopter havalanÄ±yor. Ä°kisi ineceÄŸi havaalanÄ±na inmeyi baÅŸarÄ±yor. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± taÅŸÄ±yan helikopter neden dÃ¼ÅŸÃ¼yor?

3- DiÄŸer iki helikopterin sisin yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgeye geldiÄŸinde uÃ§uÅŸ gÃ¼zergÃ¢hÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ifade ediliyor. Peki CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± taÅŸÄ±yan helikopterin pilotu gÃ¼zergÃ¢hÄ± neden deÄŸiÅŸtirmedi?

4- UÃ§uÅŸ gÃ¼zergÃ¢hÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi konusunda diÄŸer iki helikopterin pilotu ile aralarÄ±nda bir diyalog geÃ§ti mi?

SÄ°SLÄ° HAVADAÂ NEDEN UÃ‡ULDU

5- CumhurbaÅŸkanÄ± riskin sÄ±fÄ±r olduÄŸu bir gÃ¼zergÃ¢htan ve Ã¼lkenin en gÃ¼venilir helikopteri ile taÅŸÄ±nÄ±r. BÃ¶lgenin daÄŸlÄ±k, havanÄ±n sisli ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± olduÄŸu bilinmesine raÄŸmen, yÃ¼zde yÃ¼z riskin olduÄŸu bir gÃ¼zergÃ¢htan neden uÃ§uluyor, pilot helikopteri neden kaldÄ±rÄ±yor?

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ELT CÄ°HAZI OLSAYDI

6- Reisiâ€™nin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± envanterinde olan helikopterle deÄŸil, Ä°ran KÄ±zÄ±layÄ±â€™na ait bir helikopterle uÃ§urulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Reisiâ€™nin olduÄŸu helikopterde ELT cihazÄ± bulunsaydÄ±, dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ andan itibaren 30 gÃ¼n boyunca sinyal gÃ¶nderirdi. BÃ¶ylece Reisiâ€™nin bulunmasÄ± daha kolay olurdu. Acaba Reisiâ€™nin Ã¶lmesinin kesinleÅŸmeden Ã¶nce bulunmasÄ± istenmedi mi?

PALLERÄ° BUZLANDI MIÂ

7- Helikopterin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede yoÄŸun sis var. Sisin iÃ§inden geÃ§mek durumunda kalan helikopterin palleri Ã¼zerinde buzlanma meydana gelme riskinin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bunu helikopter pilotlarÄ±nÄ±n Ã§ok iyi bildiÄŸi belirtiliyor.Â Acaba helikopterin dÃ¼ÅŸmesine pallerin Ã¼zerindeki buzlanma mÄ± neden oldu?

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PÄ°LOT KABÄ°NÄ°NDEÂ YANGIN

8-Â DÃ¼ÅŸen helikopterde pilotlarÄ±n bulunduÄŸu kabinde yanma olduÄŸu tespit edildi. Pilot ve iki gÃ¶revlinin de yanarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ±n olduÄŸu ana gÃ¶vdenin ise kabinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

9- Pilot kabinindeki yanma bir suikast iÅŸareti olabilir mi? Pilot kabinine bir patlayÄ±cÄ± ya da havada yanÄ±cÄ± bir madde yerleÅŸtirilmiÅŸ olabilir mi?

DÄ°NÄ° LÄ°DERLÄ°K YARIÅžI MI

10-Â Åžimdi gelelim Ä°ran iÃ§indeki gÃ¼Ã§ savaÅŸlarÄ±na. Ä°ran Ã¶nce derin devlet, sonra devlet olan bir Ã¼lke. Ãœlkede ipleri elinde tutan dini lider Ali Hamaney 85 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu iÃ§in Hamaneyâ€™in vefatÄ± Ã¼zerine yerine kimin geÃ§eceÄŸi Ã¼lkede en Ã¶nemli sorunu oluÅŸturuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Reisi, Hamaneyâ€™in yerine aday gÃ¶sterilen iki gÃ¼Ã§lÃ¼ isimden biri. DiÄŸeri ise Hamaneyâ€™in oÄŸlu Mojtaba Hamaney. Acaba Ä°ran derin devleti iÃ§inde Mojtaba Hamaneyâ€™in gelmesini isteyen yapÄ± mÄ± Reisiâ€™yi ortadan kaldÄ±rdÄ±?

CUMHURBAÅžKANIÂ OLACAK MIYDI

11-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Reisi dini lider olursa yerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± HÃ¼seyin Emirabdullahiyanâ€™Ä±n geleceÄŸi tahmin ediliyordu. Acaba bir taÅŸla iki kuÅŸ mu vuruldu? Ä°ran derin devleti mÄ±ntÄ±ka temizliÄŸi mi yaptÄ±?

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