"Akrep Burcu - Aylık"

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar; bu ay sizler için oldukça hareketli ve güzelliklerle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Mart ay’ının başlarından Venüs’ün sizlerin ilişkiler evinize geçiş yapması özellikle ilişkiler ve ortaklıklarda ciddi bazı kararlar almaya itekleyebilir. Bu ay yapmak istediğiniz planları yoluna koyma ve insanları etkileme zamanı olarak da değerlendirebilir.

09 Mart'ta Başak burcundaki dolunay ile özellikle finansal konular ve partnerinizle yol ayrımları söz konusu olabilir. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları çözümleyebilirsiniz. Kendinizi ifade edebilir ve beklentilerinizi karşılayabilmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili beklediğiniz ve gücünüzü toparlamanız gereken oluşumlarla doğru bir yol bulabilirsiniz. Ve güzel bir yön çizebilirsiniz. 24 Mart Koç burcunda gerçekleşecek yeni ay ile dostluklarınıza dikkat etmeniz gereken olaylar söz konusu olabilir. Aranızda oluşan yanlış anlaşılmaları düzeltebilirsiniz. Mars 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda, aile konularınız gündeme gelebilir.

Taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeminize gelebilir. Mutluluğumuzu, mala veya insanlara bağlamamanız gerektiğini görebilirsiniz. Onlara bağlandığında sürekli peşlerinden koşmak zorunda kalırsınız. Belki de insanlara bağladığınız mutluluğu artık yeni hedefler koyarak yaptığınız gerçek işlere bağlamak isteyeceksiniz. Felsefe şöyle der “Çalışmaya hakkınız var ancak meyvelerine değil” der. Siz akreplerin maalesef beklemek için sabrı, görmek için gücü yoktur. Sizler hükmetmeyi sever, o sonuçlara hemen ulaşmak istersiniz. Neden? Çünkü meyveleri kendiniz toplamak ister ve aslında başkalarını umursamazsınız. Bu yüzden bu ay öğreneceğiniz şey sadece mutlu olduğunuz şeylerin peşinde olmanız olacaktır.