"Oğlak Burcu - Aylık"

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar; bu ay gücünüzü ispat etmeniz gereken önemli bir dönem. İlişkilerinizde güç odaklı bir yapıya bürünmeniz gerekebilir. Aile üyelerinizle olan ilişkilerinizde bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Üzerinizde baskı yaratacak bazı girişimlerde bulunmak isteyebilirler. Bu tarz oluşumlarda ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Hayatta biraz daha yalnız kaldığınızı düşünebilirsiniz ama bu durumda içe çekilmek yerine tepki vermeyi ve savaşmayı isteyebilirsiniz.

Aslında bu ay sonu Satürn gezegenin sizin burcunuzdan çıkıp kova burcuna girmesi sizlere rahat bir nefes aldıracaktır. Bu durumu uzun süredir ayağı alçıda kalan birinin yürümeye başlaması olarak değerlendirebilirsiniz. Geçmişte yapmış olduğunuz yol ayrımlarını ve seçimlerini yeniden irdeleyip o noktaya tekrar geri dönüp telafi etmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz olaylara bakış açınız ve olgunluğunuz farklı bir hal olacak. 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda finansal ve maddi gelirlerinizi gözden geçirmeniz gereken ve belki de biraz daha daraltmanız gereken bir fikir içinde girebilirsiniz.

Yeni bir iş projesini başlatabilirsiniz. Bu ay yapmanız gereken en önemli konular, Kendinizi de yargılamayın. Sadece kendinizin farkına varın. Eleştirilere üzülmeyin. Onlar değişim için bir fırsattır, bunu düşünün. Aynı hatayı bir daha tekrarlamayın. Kendinize ve insanlara gülümseyin. İnsanlar hata yapmadan tecrübe sahibi olamazlar… Önemli olan, her olaydan ders çıkartmak… Ve ne kendinize ne de başkalarını yıkıcı bir şekilde eleştirmeyin. Eğer bir insanı insafsızca eleştirdiğinizi fark ederseniz, Telafi edin, ondan özür dileyin.