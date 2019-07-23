"Yay Burcu - Aylık"

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar; bu ay sizler için hareket ve aksiyon dolu bir ay olduğu söylenebilir. İş ortamınız ya da sorumluluklarınızla ilgili verdiğiniz çabaların sonuçlarını alacağınız bir döneme giriyorsunuz. 9 Mart'ta başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte hayat tarzınızda önemli değişimler söz konusu olacaktır. Bu dönemi kendinizi ve bedeninizi koruyarak geçirmenizi ve ufak hesaplaşmalar içerisine girmemenizi tavsiye edebiliriz. Yakın çevre akrabalarınızın sorumluluklarını ise gereğinden fazla üstlenmeyin.

Bilinçaltınızın gizli derinliklerinde oluşan bu dolunayı sizi bazı gizliliklerle yüzleştirebilir. Korkularınızla yeniden tanışmanız gerekebilir. Bilinçaltınızı etkileyen bazı olaylar ve korkular karşınıza baş edilmesi güç bir konu haline gelerek sizi rahatsız edebilir. Gizli kalmış bazı sorunlar ve konular ortaya çıkabilir. Hırsızlıklara ve yanılgılara karşı daha dikkatli olmalısınız.24 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile aşk ve flörtler ilgili iletişim dengesini güçlü tutunca bu sorunları atlatıyor olacaksınız. İlişkilerde eski kararların artık kaybolduğunu hissedebilir ve bu noktada bazı restler çekebilirsiniz.

Geçmiş ilişkilerde de aynı sorunlar vuku bulabilir. Bırakmak zorunda olduklarınız belki sizin öngöremediğiniz bazı hayat derslerini içermektedir. Aynı zamanda bırakamadıklarınız içinde önemli bir sınav ve hesaplaşma dönemini bitireceksiniz. Yeni bir oluşum ve yeni bir birliktelik size iyi gelecek ve size aşkı hissettirebilecektir. Kendinize bu noktada izin vermelisiniz. 30 Mart'ta Kova'ya girip hemen Satürn'le buluştuğunda yakın çevre ilişkilerinizde önemli bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. İletişim biçiminizde insanların samimiyetini sorgulayan yaklaşımlarda bulunmamalısınız. Ön yargılı yaklaşımlardan uzak kalmalısınız.