Kova Burcu Zıt Burçları

İlişki içerisinde bunaltıcı sorular sormaz ve kendisine de bu tip sorularla gelinmesinden de hiç haz etmezler. Bu sebeple güven ve istikrar arayan Kovalar, toprak grubundan olan Boğa, Başak ve Oğlak ile iyi anlaşamazlar.

Yay ile çatışmalı bir anlaşma sağlayabilen kovalar, aslında karşıt burcu olan Aslan burcuyla isterlerse birbirlerinin zıt yönlerini tamamlayabilirler. Bu olay daha çok zıt kutupların birbirini çekmesi gibi bir olaya sahne oluyor.