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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Şifalı Bitkileri
Burçlar

Kova Burcu Şifalı Bitkileri

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Kova Burcu Şifalı Bitkileri
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"Ayak ve el bilekleri bakımından oldukça hassas olan kova burcu insanları, sinir sistemlerine de çok iyi bakmalıdırlar. "

Bu durum kova burçları için yeni çözümler gerektirmektedir. İlaç kullanımı yerine doğal ürünlerden yana olmak sağlığımız için bir adım daha iyi olmakla birlikte vücudumuz daha da dirençli bir hale dönüşebiliyor. 

Kova burcu insanlarının dertlerine deva olabilecek şifalı bitkiler, tarçın, karanfil, papatya ve biberiyedir. Bu sayılan bitkilerin faydaları birden fazla olup yüzlerce hastalık için de iyi geldiği bilinmektedir.

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