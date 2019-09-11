Kova Burcu Aşk Hayatı

Doğru zamanda doğru aşkı bulmak Kovalar için çok önemlidir. Ama Kova burçları bir ilişkiye başlamak istediğinde kendi kabuğuna çekilen insanlardandır. Duygularını gizleyerek, zor bir kişilik rolünü üstlenirler. Kendine özgü çok güçlü bir isteği vardır. İlişkilerde fazla samimiyet Kova burçlarını korkutur.

Kova burcu kadını, partnerine sonsuz bir şekilde güvenmek ister. Eğer tam anlamıyla güvenirse işte o zaman aşık olabilir. Partneri güvenini kırdığı zaman gözü hiçbir şeyi görmez. İlişkisini bitirir ve asla kin tutmaz. Akıl onun için ön planda olduğundan, bir erkek ona akıllı olduğunu kabul ettiremezse hayatına arkadaşı olarak bile giremez. Kova burcu kadını özgürlüğüne düşkün olduğundan hiçbir erkek onu kısıtlayamaz. Eğlenceli, mutlu bir partner ve evine düşkün iyi bir annedir.

Kova burcu erkeği, partnerine karşı her zaman naziktir. Nazik olmak onun için çok önemlidir. Eşini mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Nazik olmasına rağmen birine bağlanmayı ve onu hayatının merkezine koymayı istemez. Çünkü bağlanmaktan hoşlanmaz. Kova burcu erkeği ile beraber olmak isteyen bir kadın öncelikle onunla arkadaşlık bağı kurmalı ve o bağı güçlendirmelidir. Bunu başarabilen her kadın, Kova erkeği ile uzun bir ilişki yaşar. Kıskanç bir yapıya sahiptir. Karşısındakini iyi algılayabilen bir yapıdadır. Sadık bir eş ve arkadaş ruhlu bir babadır.