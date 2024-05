Soframıza şifa getiriyor

Haberin Devamı

Sarımsak yemeklere kattığı leziz tat ve aromaların yanı sıra yüzyıllardır mutfaklarda ve tıpta kullanılan, birçok sağlık faydası sunan şifalı bir bitki. İçeriğindeki kükürtlü bileşikler, bu faydaların kaynağını oluşturuyor. A, B1, B6 ve C vitaminleri, manganez, selenyum ve lif bakımından da oldukça zengin bir besin.

Sarımsak, antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. İçerdiği allicin maddesi, kan damarlarını gevşeterek kan akışını arttırır. Bu sayede yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir. LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Kolesterolü düzenleme ve kan basıncını düşürme yeteneği sayesinde aynı zamanda kalp hastalıkları riskini de azaltır.

İçindeki bazı bileşikler, kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellemeye de yardımcıdır. Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağladığı bilinir. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olarak diyabet hastalarına fayda sağlayabilir.

Sarımsak tüm bunların yanı sıra probiyotik bir besin. Bu özelliğiyle bağırsak florasının düzenlenmesinde ve sindirim sisteminin iyileştirilmesinde rol oynar. Aynı zamanda saç dökülmesini önlemeye ve tırnakları güçlendirmeye de yarar. Fırınlanmış sarımsak

Çiğ mi pişmiş mi?

Sağlık açısından en faydalı tüketim şekli çiğ sarımsak. Çiğ sarımsağın allicin içeriği daha yüksek. Isıya maruz kalınca allicin miktarı azalır. Bu nedenle çiğ halinin antibakteriyel ve antiviral etkileri daha güçlüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye daha fazla yardımcı olur. Fakat mide hassasiyeti olan kişilerde rahatsızlık yapabilir. Bu nedenle, mide ve sindirim rahatsızlığı olan kişiler pişmiş sarımsak yemeyi tercih edebilirler. Her iki yöntemin de kendine göre faydaları var. Örneğin sarımsağın tansiyonu düşürmedeki etkisi, birkaç farklı mekanizmaya dayanır:

◊ Allicin, nitrik oksit üretimini uyararak kan damarlarının gevşemesini sağlar. Bu da kan akışını kolaylaştırır ve tansiyonu düşürür.

◊ Sarımsak, trombosit agregasyonunu (kan hücrelerinin yapışmasını) önleyerek kan pıhtılaşmasını engeller. Bu da kan basıncının yükselmesini önler.

◊ Sarımsak, sodyum atılımını arttırarak vücuttaki fazla sodyumun dışarı atılmasına yardımcı olur. Tansiyonu düşürmeye katkıda bulunur.

Yapılan bir araştırma, sarımsak takviyelerinin sistolik kan basıncını 5 mmHg ve diyastolik kan basıncını 2 mmHg kadar düşürdüğünü gösterir. Başka bir çalışma, 12 hafta boyunca sarımsak takviyesi alan kişilerde kan basıncında önemli bir düşüş gözlemlendiğini kanıtlar.

Tazesini salatanıza doğrayın

Şimdilerde taze sarımsağın da mevsimi. Yeşil yapraklı olduğu için tazesinin C vitamin değerleri ve folik asit oranları daha yüksek. Bununla birlikte lif oranı da daha fazla. Yani 1-2 diş sarımsak yemektense

2 sap taze sarımsağı salatalarınıza doğradığınızda diş sarımsağa göre daha fazla

C vitamini, daha çok folik asit ve lif alırsınız. Aynı zamanda bağışıklığı da daha iyi kuvvetlendirir. C vitamini ve folik asit de aynı şekilde bağışıklığa karşı çok etkilidir. Folik asit ayrıca damarlarda da gençleşme sağlar, damar sertleşmesinin önüne geçer.

Nelere dikkat edelim?

◊ Sarımsak, kanın pıhtılaşmasını önleyebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin sarımsak tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemli.

◊ Hamilelik ve emzirme döneminde sarımsak tüketiminin güvenli olup olmadığına dair yeterli bilgi yok. Eğer bu dönemlerden birindeyseniz sarımsak yemeden önce doktorunuza danışmanız gerek.

◊ Düzenli ilaç kullanıyorsanız, yine doktorunuza danışmarak yemenizi öneririm.