Mardin sokaklarında Yıldız Savaşları

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Ama Yıldız Savaşları’nın (Star Wars) beyaz zırhları, ikonik kaskları ve ellerinde lazer silahları bulunan klon Stormtrooper askerleriyle karşılaşmak aklınızın ucundan geçmez. Üzerine çıktığı tarihi evin çatısından “Seni yeneceğim Mardin” der gibi meydan okuyan Darth Wader ise hiç geçmez.

Bütün bunları gerçekleştiren ve Yıldız Savaşları’nın film kadrosunu Mardin’e getiren kişi sanatçı Halil Altındere. Görüntüler sanatçının Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi- Dilek Sabancı Galerisi’nde açılan ‘Motherland / Anayurt’ sergisi için özel hazırladığı ‘Star Wars: Mardin 2024’ adlı animasyon videosundan.

Serginin adının ‘Anayurt’ olması tesadüf değil.

Mardin doğumlu bir sanatçı Halil Altındere ve ilk kez bir solo sergi açıyor memleketinde. Sergi 1990’ların sonundan bu yana kendine has, sarkastik diliyle ortaya koyduğu yerleştirme, heykel, video, fotoğraf, tuval ve neonlardan oluşan seçkisinin yanı sıra; son yıllarda ürettiği ve Star Wars’un bilim kurgu evreniyle murakka ve minyatür geleneklerini harmanladığı eserlerinden oluşuyor.

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Sanatçının yakın dönemde ürettiği ve Venedik Bienali’nden Gwangju Bienali’ne, Roma Maxxi Müzesi’nden Neue Berliner Kunstverein gibi pek çok müze ve kurumda gösterilen yapıtlarının yanı sıra Afgan zanaatkârların direniş ve dayanışma sembolü olan savaş halılarından ilhamla ürettiği halı serisi ile geleneği gelecekle harmanladığı çalışmaları Mardin’de ilk kez izleyicisiyle buluşuyor.

TÜRK ASKERİ DRONLARI HALISI

Halil Altındere’nin sergisinde, ses getiren işleri arasında bulunan ‘Köfte Airlines’, Türkiye’ye mülteci olarak sığınan Suriyeli kozmonot Muhammed Ahmed Farisi’nin hikayesine ışık tutan ‘Uzay Mültecisi’, yine mülteci sorunlarına değinen ‘Neverland’ ve ‘Homeland’ videolarıyla gündelik hayata sızarak normalleşen insansız savunma, istihbarat ve saldırı uçuş ekipmanlarını tasvir ettiği ‘Türk Askeri Dronları Halısı’ serisi de bulunuyor. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi- Dilek Sabancı Galerisi’ndeki sergi 10 Haziran tarihine kadar açık.

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DENİZLERİN RESSAMI DİYARBAKIRLI TAHSİN

DENİZ ressamlarımız içinde ayrıcalıklı bir yeri olan Diyarbakırlı Tahsin Bey’in (1874 - 21 Ağustos 1931) ne yazık ki yeterince üzerinde durulmamıştır.

Tahsin Bey’in müzelerde ve özel koleksiyonlarda yüzlerce eseri bulunmasına rağmen, hakkında bugüne kadar kapsamlı bir sergi ve yayın yapılamamıştı. Aile koleksiyonundan günümüze kalan 30 kadar eserinden oluşan sergi Arnavutköy’de Galeri Selvin’de devam ediyor. Bu sergi, Diyarbakırlı Tahsin Bey’in sağlığında olmadığı gibi ölümünden de yıllar sonra açılan ilk kişisel sergisi. Sergi vesilesiyle, sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu tarafından kapsamlı bir kitap hazırlanmış.

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Serginin süresi ne yazık ki kısa tutulmuş, yarın son günü. Kaçırsanız bile kitabı edinebilirsiniz.