Ayvalık’ta otel açtılar

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Başarılı oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy’deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, yönetmen arkadaşları Buğra Alkıroğlu’nun ortaklığında 5 odalı butik otel ‘Chi House’un kapılarını geçen hafta açtı.

Sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kurulu olan otelin odalarına Ağaç, Su, Toprak, Metal ve Ateş gibi doğadan esinlenen element isimleri verildi.





Chi House’da ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoranı ve barı da bulunuyor. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna’nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı.

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Davette Biricik de barın arkasına geçerek dostları için kokteyller hazırladı. Reklam ve TV dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı bu etkinlikte, misafirler doğayla iç içe bir ortamın keyfini çıkardı hem de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

Hem çiftin varlıkları hem de doğa dostu yaklaşımıyla bu otelin Ayvalık bölgesinde yeni bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum.

LUNA’YLA İLK POZ



Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile ilk çocuğu Luna’yı temmuz ayında kucağına almıştı. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Burcu Biricik’ten anne-kız pozu geldi. Bebeğini emzirirken poz veren Burcu Biricik, sosyal medyada “Zihinsel olarak buradayım” notunu yazdı.

Çinli sanatçıyı ağırladılar

Gate 27’nin son konuk sanatçısı Ying Xinxun, “Semboller ve Nakış” projesiyle sanatseverlerle buluştu.

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Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan ve Direktörü Burak Mert Çiloğlugil’in ev sahipliğinde yapılan etkinlikte Ying Xinxun, katılımcılarla birlikte sembolleri nakış yoluyla keşfetmeye odaklandı. Çeşitli enstalasyonlarla sunulan bu projede, katılımcılar kendi hayatlarındaki önemli sembolleri sanatçı tarafından getirilen kumaşlara işledi.





Gösterim, Gate 27’nin disiplinler arası yaklaşımını vurgulayan dikkat çekici bir etkinlik olarak öne çıktı.

Oğluna ‘Arsenal’ sürprizi yaptı

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi, oğlu Osman Kerem Öztürk’e Londra’da unutulmaz bir sürpriz yaptı. Türkiye’de Fenerbahçe, dünyada ise Arsenal takımının taraftarı olan oğlunu, Londra seyahatinde Arsenal’in efsanevi stadına götürdü.

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Anne-oğul, Arsenal’in stadını ve müzesini gezerek, Osman Kerem’in hayranı olduğu takımın tarihine yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Bu keyifli sürprizin ardından anne-oğul, Londra’da keyifli vakit geçirip, şehrin tadını çıkardılar. Tatil boyunca hem eğlendiler hem de unutulmaz anılar biriktirdiler.

Yaz kampı başlıyor

Bodrum Yarımadası’ndaki Hyde Bodrum, 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Summer Escape ile hafta sonu boyunca misafirlerine sürprizler yaşatacak. Summer Escape ile Hyde Bodrum misafirleri 3 gün boyunca yaratıcı sanat, gastronomi ve miksoloji atölyeleri, iyi yaşam ritüelleri, su sporu yarışları, sürpriz konseptli oyunlar, gündüzden geceye uzanan farklı temalı partiler ve sahne performans şovları ile misafirlerine unutulmaz bir hafta sonu deneyimi yaşatacak.

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