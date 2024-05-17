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Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek!

#Yasemin Özilhan#Hande Erçel#Mehmet Üstündağ

Dünyaca ünlü Amerikalı spor giyim markası Alo Yoga çılgınlığı Türkiye’yi de sardı! Kylie ve Kendall Jenner kardeşlerin meşhur ettiği marka, Türk influencer’ların yakın radarında.

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Hande Erçel ve Defne Samyeli gibi spor tutkunlarının da çok sevdiği markanın ürünleri Türkiye’de satılmıyor; ya yurtdışından almak gerekiyor ya da online sipariş vermek mümkün. Markanın patlamasıyla, birçok Türk şirketin de distribütörlük almak için sıraya girdiğini duydum.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Fakat Alo Yoga, çok ince eleyip sık dokuyor. Anladığım kadarıyla imaj onlar için çok önemli ve bu nedenle distribütörlük verecekleri firmanın da aynı imajda olmasına istiyorlar. Aldığım duyumlara göre, gönüllerindeki elçiyi bulmuşlar: Yasemin Özilhan!

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Özilhan, sadece oyuncu, sadece sosyetik, sadece influencer değil elbette! Bunların hepsinin klas bir karışımı. Alo Yoga’yı almak için girişimde bulunan Yasemin Özilhan’in arkasında, eşinin aile şirketi Anadolu Holding de var elbette.

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Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Biliyorsunuz Özilhan, bundan 9 yıl önce de Amerikalı çocuk giyim markası Carters’ı Türkiye’ye getirmişti. Ve oldukça başarılı olmuştu. Alo Yoga ile yine aynı başarıya imza atacağından eminim.

Yeniden dümenin başında!

Dilek Birgen, 5 yıl ara verdiği Bodrum Club Catamaran’da yeniden dümenin başına geçti.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Birgen, sezondan önce Bodrum’a giderek, yüzen disko olarak bilinen mekânın tadilatıyla ilgileniyor. Kulübün tasarımını baştan sona yenileyen iş insanı, haziran başında kapıları açacaklarını söyledi: “Çok heyecanlıyım. İşimi çok özledim. Mekânımızda birçok isim sahne alacak.”

Yılın ‘en’leri seçildi

İstanbul Okan Üniversitesi’nin 20 bin öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın Enleri Ödül Töreni, üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

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Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

12 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende Norm Ender, Zeynep Bastık, Afra Saraçoğlu, Buray ve Baran Bölükbaşı da ödül alan isimler arasındaydı. İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, yaptığı açıklamayla hem öğrencilerine hem de kazananlara teşekkür etti.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Ünlü model İstanbul’da

Sevilen modest giyim markası İmannoor, “Geceler” adını verdiği 2025 kış koleksiyonunu, İstanbul Modest Fashion Week kapsamında gerçekleştirdiği defileyle tanıttı.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Dünyaca ünlü model Rawdah Mohamed’in iş birliğiyle hazırlanan kış koleksiyonu büyük beğeni topladı. İmannoor ve Rawdah Mohamed’in iş birliği moda dünyasında yenilikçi bir dönemin kapılarını araladı. Somali asıllı Norveçli model Rawdah Mohamed, Vogue’un ilk başörtülü moda editörü olarak adını duyurmuştu.

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Turnuvanın galipleri belli oldu

5’inci Boss Tenis Cup Turnuvası, Levent Tenis Kulübü’nde düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

Ödüller, manken Rüya Coric’in sunumu ile dağıtılırken, organizasyonun kurucusu Salih Umut Üngör bir konuşma yaparak “Her sene düzenlediğimiz bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ederiz, ödül alanları da tebrik ederim” dedi. Tohum Otizm Vakfı da desteklerinden dolayı Salih Umut Üngör’e plaket takdim etti.

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek
Salih Umut Üngör

Yasemin Özilhan ‘Alo’ diyecek

#Yasemin Özilhan#Hande Erçel#Mehmet Üstündağ
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