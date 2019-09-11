Kova Burcu Makyajı

Özgür düşünce ve kararların temsilcilerinden olan Kova burçları, kullandıkları canlı renklerle de büyülemeye devam ediyor. Göz makyajlarında mavinin en canlı tonlarını kullanmaktan geri durmayan Kova burçları, bu tarzı kendileriyle adeta bağdaştırmışlardır.

Yanak ve dudak renklendirmelerinde de renk tercihleri pembe ve tonlarından yana olan Kova burçları, bu konuda da zevklerini konuşturan burçlardandır. Sade değillerdir ama makyajlarında çok abartmamayı tercih ederler.