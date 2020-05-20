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Haberler >Mahmure >Astroloji>Kova Burcu Çocuğu
Burçlar

Kova Burcu Çocuğu

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Kova Burcu Çocuğu
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"Kova Burcu çocuğu küçük yaşlarına rağmen aşırı zeki ve afacanlardır."

Ruh halleri sıkça değişiklik gösterdiği için bazen sıcak davranışlar sergilerken bazen de soğuk nevaleye dönüşebilmektedirler. Kova çocuklarını belirli bir düzen içerisinde büyütmek oldukça önemlidir ama bunu Kova çocuğuna alıştırmak gerçekten zor bir görevdir.

Anne ve babalarına her şeylerini anlatacak, onları kendine bir dert ortağı olarak görmeye başlayacaktır. Ancak bu durum ergenlik dönemlerinde tam tersi bir duruma dönüşecek ve Kova çocukları sorunlarını onlardan saklayarak kendi içlerinde halletmeye çalışacaklardır.

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