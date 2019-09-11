Kova Burcu Diyeti

Yemek tarzları yenilikçi olan Kova burçları, bu nedenle değişik tatlar konusunda da fazla çekingen davranmayanlardan. Kova burcu el – ayak bilekleri, baldır ve dokuları temsil ettiği için, C vitamini alımını arttırmak Kova burçları için iyi bir tercih olacaktır.

Tuz ihtiyacı olan bir Kova burcu, ihtiyacını sofra tuzlarından değil, tuz barındıran doğal bir ürün denemesi daha faydalı olacaktır. Bunu dengelemek için bolca deniz ürünleri, brokoli, havuç, turp, balkabağı, ıspanak, elma, şeftali, limon, portakal, greyfurt, nar ve ananas tüketmeleri öneriliyor.