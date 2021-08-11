Yengeç burcunun ilk on günü içerisinde doğan kişilerin yönetici gezegenleri Venüs olmaktadır. İkinci 10 gün içerisinde doğan kişilerin gezegenleri Merkür'dür. En son 10 günlük sürede doğanların gezegeni ise Ay'dır.

Yengeç Burcu Gezegeni Nedir ve Hangisidir?

Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay'dır. Bu nedenle bu burç insanı Ay'ın değişimi gibi sürekli bir değişim içerisindedir. Ay'ın soğuk bir etkisi vardır. Sisli bir görünüme sahiptir. Ay gezegeni geçmişin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu gezegenin dişi bir etkisi bulunmaktadır. Ay, erkeklerin haritasında anneleri ile eşlerini gösteren bir gezegendir.

Yengeç Burcu Gezegeninin Etkileri Nelerdir?

Ay gezegeni, insanların geçmişlerindeki anıları biriktirmelerine yardımcı olmaktadır. Zamanı geldiğinde ise bu anıların hatırlanmasını sağlar. Ay gezegeni kişiliklerdeki bilinçsiz bir yön olarak ifade edilebilir.

Ay gezegeni, annelik içgüdüsü ve aile baskılarını göstermektedir. Bunun yanında bu gezegen hamilelik ile doğumun yönetici gezegeni olma özelliğine sahiptir. Çocuklukta yaşanan anılar Ay'ın yönetimi altında bulunmaktadır. Ay gezegeninin insan ruhunu geliştirme özelliği bulunmaktadır. Yaşam etkilerinin iyi bir biçimde beslenmesini ve gelişmesini Ay gezegeni sağlamaktadır. Duyguların ve heyecanların günümüzden geçmişe ve geçmişten günümüze akışını sağlamaktadır.

Yengeç Burcu Gezegen Hareketleri Nasıl Gerçekleşir?

Mars, Yengeç burcunda olduğu zaman kişiler kullanacakları kadar enerjileri vücutlarına almaktadırlar. Mars gezegeninden gelen enerjiler kişilerin ilişkileri, arkadaşlıkları ve ailelerini de etkisi altına almaktadır.

Venüs, Yengeç burcunda olduğu zaman aşk burçları bu durumdan etkilenmektedir. Bu gezegen Yengeç burcunda iken kişiler sevdiklerine karşı duygusal patlamalar yaşayabilmektedir.

Güneş, Yengeç burcunda iken kişilerin konsantrasyonları ile evleri arasında bir bağ meydana gelmektedir. Ancak bu dönemde kişiler kendilerini baskı altında da hissedebilmektedir. Güneş, Yengeç burcunda olduğu zaman kişiler başkalarının iyilikleri için bir sorumluluk almak isteyebilir.

Merkür, bir arkadaşlık gezegeni olarak bilinir. Bu gezegen Yengeç burcunda olduğu zaman ailesi ve çevresindeki ilişkileri etkilemektedir. Merkür, Yengeç burcunda olduğunda kişiler kendilerini daha hassas hissedebilmektedir.

Yengeç Burcu Gezegeninin Özellikleri Nelerdir?

Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay'dır. Ay, içgüdüsel sezgileri temsil etmektedir. Ay, Yengeç burcunun aile ilişkilerinde son derece etkili rol oynamaktadır. Bunun yanında bu gezegen annelik ve dişilik duygularını da ifade etmektedir. Ay çoğunlukla geçmişe takılı kalan duyguları ifade etmektedir. Bunun yanında bu gezegen sağlık konusunda da oldukça etkilidir.