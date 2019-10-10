Yengeç Burcu Kadını

Evcimen yapıları gereği evlerindeki yaşantılarına düşkünlerdir. Sıcakkanlı ve dürüst yapıya sahip olan Yengeç kadınları, kötülükten hoşlanmaz, iyi niyetli insanlardır. Duygu – mantık ilişkilerinde duygusallıktan yana olan Yengeç burcu kadınları, geleneklerine düşkün, romantik, eğlenceli ve maceracılardır. Yengeç burçları anaç burçlar arasındadır.

Sezgilerine güvenen Yengeç kadınları, tamamen sezgiye yönelik içsel hareketler sergilerler. Kolay incinen ama cömert bir kalpleri olduğu için kolay affeden Yengeç burcu, kendisi hakkında konuşulmasından haz etmez. Kendisini eleştirenler için eleştirilere kapalıdır. Eksik yönlerini kabullenmekte güçlük çeker.