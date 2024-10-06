×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarSıtkı ŞÜKÜRERYılın son çeyreğine girerken
Sıtkı Şükürer
Sıtkı Şükürer
Sıtkı ŞükürerYazarın Tüm Yazıları

Yılın son çeyreğine girerken

#1#2#3

EGE, tabiatın “en” yaptığı kutup noktası…

Haberin Devamı

 

İki ana karası ve araya serpiştirilmiş adaları, eylülde ekimde soluklanan çılgın poyrazı, akılları baştan alan mavilikleri, bereketli toprakları, tarihsel zenginlikleri…

Buralarda yaşamak yeryüzünün tariflenmiş, ulaşılabilecek en büyük ayrıcalığıdır.

Elin Amerikalısı 100 milyar dolarlar kazanıp, “hele şimdi artık ne yapabilirim” dediğinde, devasa yatının vazgeçilmez rotası Ege oluyor, zenginliğinin kıvancına eriyor.

Oysa bizler hep buradayız, buralıyız. Yeryüzünün en şahane coğrafyasında, ona en hoyrat davranan hallerimizle, gezegenin en şanslı insanlarıyız.

Bu bahtiyarlığın duyarlılığında olmak vecibemizdir.

 

***

 

Hoca yanlış yaptı

 

Haberin Devamı

FUTBOL özünde kolay bir oyun. Bu sebeple herkesin seyrettiği oyuna yönelik bir fikri var.

Herkes doğrunun bir noktasını yakalamayı becerebiliyor. Neticede; yetenekli oyuncular, durmuş oturmuş bir sistem, futbolcuların birbirine alışkanlığı, en temel faktörler.

Çok özel istisnalar dışında futbol teknik direktörleri “tamamlayıcı” olmanın ötesinde değil.

Onlardan beklenen saha içi ve dışı uyumu temin etmeleri. Galatasaray-Kasımpaşa maçında takımın teknik direktörü takımın ayarlarıyla oynayınca hüsran yaşadılar.

Harika işleyen, dümdüz giden bir makine aksatıldı.

Umarım bir ders çıkartılmıştır.

 

***

 

Balıkçı Niyazi

 

YILIN son çeyreğine girerken, muhteşem gökyüzümüzün altında nice sağlıklı huzurlu keyifli zamanlar diliyoruz.

Kendinden ve kalitesinden emin, macera aramayan, tabağından çanağına, masasından sandalyesine…

Garsonuna, kıyafetlerine… 

Onların yıllanmışlığında aşçısına, mutfak yönetimine ve tabii ki bu işin duayeni patronuna… 

Deniz mahsulleri restoranlarına hep ihtiyacımız var.

Balıkçı Niyazi işte tam bunları hak eden bir marka.

Haberin Devamı

Uzun zamandır Sahilevleri Narlıdere sahilinde de seçkin servisi ile hepimizi mutlu eden, hafifleten ve iyi bir restoran yönetim anlayışının örneklerini sunan Balıkçı Niyazi, 2024 kış sezonuna da aynı yerde heyecanla girdi.

Sevgili dostlar böyle mekanlar her zaman desteklenmeli.

Ben her hafta oradayım, selamlaşmak üzere...

#1#2#3
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Biga’yı yakından takip edin

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Güzel haberlerle ve fırsatlarla dolu bir hafta

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Timur Selçuk üzerine

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Trabzonspor kimlik bunalımında

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Batı ambargosu Rusya’da hayatı nasıl etkiliyor? Gezdim…

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE
TÜM YAZARLARIMIZ