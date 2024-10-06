Yılın son çeyreğine girerken

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İki ana karası ve araya serpiştirilmiş adaları, eylülde ekimde soluklanan çılgın poyrazı, akılları baştan alan mavilikleri, bereketli toprakları, tarihsel zenginlikleri…

Buralarda yaşamak yeryüzünün tariflenmiş, ulaşılabilecek en büyük ayrıcalığıdır.

Elin Amerikalısı 100 milyar dolarlar kazanıp, “hele şimdi artık ne yapabilirim” dediğinde, devasa yatının vazgeçilmez rotası Ege oluyor, zenginliğinin kıvancına eriyor.

Oysa bizler hep buradayız, buralıyız. Yeryüzünün en şahane coğrafyasında, ona en hoyrat davranan hallerimizle, gezegenin en şanslı insanlarıyız.

Bu bahtiyarlığın duyarlılığında olmak vecibemizdir.

***

Hoca yanlış yaptı

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FUTBOL özünde kolay bir oyun. Bu sebeple herkesin seyrettiği oyuna yönelik bir fikri var.

Herkes doğrunun bir noktasını yakalamayı becerebiliyor. Neticede; yetenekli oyuncular, durmuş oturmuş bir sistem, futbolcuların birbirine alışkanlığı, en temel faktörler.

Çok özel istisnalar dışında futbol teknik direktörleri “tamamlayıcı” olmanın ötesinde değil.

Onlardan beklenen saha içi ve dışı uyumu temin etmeleri. Galatasaray-Kasımpaşa maçında takımın teknik direktörü takımın ayarlarıyla oynayınca hüsran yaşadılar.

Harika işleyen, dümdüz giden bir makine aksatıldı.

Umarım bir ders çıkartılmıştır.

***

Balıkçı Niyazi

YILIN son çeyreğine girerken, muhteşem gökyüzümüzün altında nice sağlıklı huzurlu keyifli zamanlar diliyoruz.

Kendinden ve kalitesinden emin, macera aramayan, tabağından çanağına, masasından sandalyesine…

Garsonuna, kıyafetlerine…

Onların yıllanmışlığında aşçısına, mutfak yönetimine ve tabii ki bu işin duayeni patronuna…

Deniz mahsulleri restoranlarına hep ihtiyacımız var.

Balıkçı Niyazi işte tam bunları hak eden bir marka.

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Uzun zamandır Sahilevleri Narlıdere sahilinde de seçkin servisi ile hepimizi mutlu eden, hafifleten ve iyi bir restoran yönetim anlayışının örneklerini sunan Balıkçı Niyazi, 2024 kış sezonuna da aynı yerde heyecanla girdi.

Sevgili dostlar böyle mekanlar her zaman desteklenmeli.

Ben her hafta oradayım, selamlaşmak üzere...