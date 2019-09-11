Yengeç Burcu Aşk Hayatı

Oldukça sahiplenici ve benimseyicilerdir. Sevdiğine karşı sözlerini seçerek kullanan yengeçler kırmaktan ve kırılmaktan ölesiye korkarlar. Beğendiği bir partner adayı çıktığında ilk adımı atmadan önce gözlem yapar. Gözlem sonucunda iyi sonuç alınırsa atağa geçerler.

Yengeç burçları için seks hayatları çok narindir. Yengeç burçları kolaylıkla tahrik olabilen ve ilk başlarda sakin başlasa da tutkulu ve ateşli birine dönüşebilirler. Erotik dokunuşlar yengeçleri etkilemek için şahane bir tercih olacaktır.