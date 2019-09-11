Yengeç Burcu Sağlığı

Kolay üzülen bir yapıya sahip olmaları nedeniyle hastalıklara karşı diğer burçlara nazaran daha hassas bir bünyeye sahip olan Yengeçler, özellikle mide sorunlarına karşı dikkatli olmalıdırlar.

Yengeç burcu insanları, kendilerine dikkat edebilirse sağlıklı olabilen ancak ağır yemeklere düşkünlükleri sebebiyle bunu kafasına takmayan bir burçtur. Kilo alma problemlerinin yanı sıra, gastrit ve böbrek rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalıdırlar.