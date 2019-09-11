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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Olumlu Yönleri
Burçlar

Yengeç Burcu Olumlu Yönleri

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Yengeç Burcu Olumlu Yönleri
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"Yengeç burçları gülmeyi seven ve güldürmekte de başarılı bir burçtur. "

Mizah duyguları gelişmiş olan yengeç burçları, arkadaş oldukları kişilere sırtını dönmeyen ve yardım elini eksik etmeyen insanlardır.

Sempatik kişiliklerinin yanı sıra yumuşak yüzlü oldukları için çokça üzülen burçlardandır. Yengeç burcu insanları genellikle her şeyi büyütmek, geliştirmek ve beslemek ister. Ruhsal olarak kendileriyle barışıklardır. Öne atılmayı severler ancak atılmadan önce düşünüp gözlem yaparlar. Sorunlardan kaçmadığı sürece iyi bir sorun çözücüdür.,

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