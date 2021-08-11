Yengeç burcunu temsil eden taş; Hint yeşimi olarak da bilinen aventurin taşıdır. Aventurin; sınırsız olanakların taşıdır. Zindelik, yaşam ve canlılığın temsilcisidir. Çaba ve cesaret taşıdır.

Yengeç Burcu Taşı Nedir ve Hangisidir?

Yengeç burcu bireyleri adına en iyi taşlar; aventurin, ay taşı ve siyah kiyanittir. Yengeç burcu taşı; ayın enerjisiyle beraber oldukça kuvvetli bağlantıları bulunur. Bu yüzden ay taşı; yengeç burcu bireylerinin hislerini arttırır, yeni başlangıçları temsil eder. Ay taşının enerjisi sayesinde doğru kararlar vermek mümkündür. Aventurin taşı sayesinde de cesaretlenmek mümkün olacaktır.

Yengeç Burcu Değerli Taşlarının İsimleri

Yengeç burcunun değerli taşları; beyaz ve pembe akik, ay taşı, pembe kuvars, yeşim, yakut ve zümrüt şeklindedir.

Yengeç Burcu Değerli Taşlarının Özellikleri

Yengeç burcunun taşları; bireye zindelik, canlılık, şans ve rahatlama katar. Bu taşlar; burcun kötü özelliklerini giderir ve iyi özelliklerinin gelişmesine destek olur. Her taşın kendine özgü kullanım alanı ve özellikleri bulunur. Bu taşlar içerisinde yer alan aventurin taşı; bireye canlılık, zindelik katar. Şansının artmasına destek olur. Engeller, sınırlar ve olumsuzluklara neden olacak her şey ortadan kalkar.

Yakut taşının özellikleri içerisinde yer alan en önemli özellik; bağışıklığı güçlendirmesidir. Bireyi kendi sınırlarının üzerine taşıyarak, ruhsal gelişimini ve mutluluk duygularını çoğaltır. Yakut; cinsel aşırılıkları düzenler. Bireyin kendisini özgür bir şekilde ifade etmesine olanak tanır. Kan dolaşımını canlandırır. Bireyin cesaretini arttırır. Düşük tansiyonu tedavi eden özellikleri bulunur. Sezgileri güçlendirir. Güçlüklerle mücadele etme konusunda yardımcıdır. Anlayış ve hoşgörü duygularını çoğaltır. Bunların hepsi yakut taşının özellikleri içerisinde bulunmaktadır.

Akik taşı; oldukça güçlü bir iyileştirici olarak bilinir. Taşın içerisinde yer alan türlü mineraller, değişik konularda şifa kaynağı şeklinde bilinmektedir. Fakat vücuda temas etmesi adına güneş enerjisi dışında doğadan gelecek her enerji taştan geçip, vücuda ulaşmalıdır. Akik taşının özellikleri içerisinde; gerçeklerin farkında varılmasına destek olduğu belirtilebilir. Bunların dışında; taşı taşıyanı tehlikelerden koruyarak, uyumsuzluklara son verir. Vücudun gerginlik bulunan bölümlerine sıcaklık hissi vererek, gerginliği azaltmaya destek olur. Korkaklığa, uykusuzluğa, nazara oldukça etkilidir. Korkuların yenilmesi için yardımcıdır. Vücudu güçlendirir ve lenfleri rahatlatır. Bireyin sosyalleşmesine olanak tanır. İnsan bedenindeki fazla ya da olumsuz enerjiyi boşaltır. Bu sayede stresi azaltır.

İnci taşı; bireyin olumsuz duygularını pozitif yöne çekerek, olumsuz ruh halinden kurtulmaya yardımcı olur. İnsanların, bireyi sevmesine destektir. İyi şans getirir. Sezgi gücünü ortaya çıkarır.

Pembe kuvars; duyguları dengeleyerek, beyin fonksiyonlarına yardımcı olur. Yayılan radyasyonu emer. Baş ağrısını hafifletir. Göz adına sağlıklıdır. Kan dolaşımına ve sindirim sistemine yardımcıdır. Bunun yanı sıra canlılık ve kuvvet kaybına karşı korur. Zihinsel anlamda konsantrasyonu güçlendirir. Tene temas ettirilerek kullanılması halinde, bireyi diğer insanların nazarından korur. Pembe kuvars taşı; bireye güç ve zindelik sağlayan bir taştır.

Yengeç Burcu Taşlarının Renkleri

Yengeç burcu taşlarının renkleri; pembe, beyaz, yeşil, kırmızı şeklindedir.

Yengeç Burcu Hangi Taşları Nasıl Kullanmalı?

Yengeç burcu bireyleri; pembe ve beyaz akik, pembe kuvars, ay taşı, yakut, yeşim ve zümrüt taşlarını üzerinde taşıyarak kullanabilirler. Bu takılar; yüzük, kolye, tespih, bileklik, halhal şeklinde olabilir. Taşların etki etmesi adına tene değmesi önemlidir.