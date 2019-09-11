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Haberler >Mahmure >Astroloji>Yengeç Burcu Olumsuz Yönleri
Burçlar

Yengeç Burcu Olumsuz Yönleri

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Yengeç Burcu Olumsuz Yönleri
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"Gereğinden fazla kırılgan olabilmeleri sebebiyle çevrelerince alıngan olarak nitelendirilebilirler. "

Sahiplenicilik özelliklerinde dolayı Yengeçler, bağlandıkları kişilerde bıkkınlık hissi oluşturabilirler.

İş aşk ve ev yaşantınızdaki sorunları birbirine karıştırabilir kendinizi gereksiz bir depresyona sokabilirsiniz. Huzura ermek adına ertelenmemesi gereken ciddi kararları görmezden gelebilirsiniz. Kaprisli, hayalci ve ürkek bir yapıya sahiplerdir. Yengeçlerin diğer bir olumsuz özelliği ise tembel olmalarıdır. Bazen istedikleri yerine gelsin diye değişik rollere bürünebilirler.

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